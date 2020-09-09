В школах Карелии не хватает средств защиты от коронавируса

На заседании парламентского комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике, которое состоялось в Заксобрании Карелии 9 сентября, депутаты подняли вопрос о том, насколько школы Карелии обеспечены средствами защиты от коронавирусной инфекции. По оценке председателя ЗС РК Элиссана Шандаловича, в школах не решен целый ряд вопросов. По его словам, не хватает средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств и бактерицидных ламп, которые обеззараживают воздух.

«С точки зрения эпидемиологии, если на школу всего две или три такие лампы, то это бессмысленное дело. Оно никак не решает проблему»,

– отметил Шандалович.

По его мнению, для достижения эффекта оборудование по обеззараживанию воздуха должно быть установлено в каждом классе, а диспенсеры для антисептика находится в разных школьных помещениях, а не только на входе. Он отметил, что средств, которые были выделены школам на эти цели, не хватает.

Заместитель министра образования Карелии Наталья Карамзина сказала, что потребность образовательных учреждений на приобретение необходимого оборудования и средств индивидуальной защиты составляет 148,9 миллиона рублей.

«А в бюджете на указанные цели предусмотрено порядка 30 миллионов рублей»,

– отметила она.

Кармазина заметила, что во многих школах не было даже бесконтактных термометров, но сейчас, по ее словам, «этот пробел ликвидирован». Сложнее всего обеспечить каждый класс обеззараживающими лампами. Это пока слишком обременительно для бюджета. Хотя, согласилась заместитель министра, там, где такие лампы установлены, заболеваемость сезонными инфекциями снижается на 17 процентов.

Депутат Эмилия Слабунова отметила, что у директоров школ до сих пор нет пошаговой инструкции, что делать, если в школе выявлен больной коронавирусом. По ее словам, директора школ вынуждены лихорадочно названивать на горячую линию Роспотребнадзора вместо того, чтобы действовать в соответствии с единой инструкцией.

Ее поддержала председатель комитета по образованию Галина Гореликова, которая уверена, что к началу учебного года министерство образования совместно с Роспотребнадзором должны были разработать четкий алгоритм действий при выявлении заболевших опасной инфекцией.

«Мы всегда недооцениваем масштаб проблем»,

– вынуждена была признать Кармазина.

По ее словам, при выявлении инфицированного коронавирусом учащегося весь класс должен быть отправлен на карантин и переведен на дистанционное обучение.