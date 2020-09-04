Новый очаг коронавируса обнаружен в Петрозаводске

В столице Карелии на карантин закроют кинотеатр «Премьер», который не так давно открылся после смягчения карантинных мер. Профилактические мероприятия будут проводиться с 4 по 17 сентября. Об этом сообщает паблик Центра народного творчества, хотя в группе самого кинотеатра никакой информации о карантине нет.

«В связи с выявлением очагов коронавирусной инфекции в подведомственных учреждениях культуры и возможным контактом с сотрудниками кинотеатра «Премьер» в учреждении кинотеатра вводится карантин»,

- такое сообщение появилось в группе сегодня вечером.



Решение о начале работы кинотеатра будет приниматься в зависимости от эпидемиологической ситуации в коллективе учреждения. За купленные ранее билеты можно получить возврат.

Ранее очаг коронавируса был выявлен в Музыкальном театре Карелии. На 2 сентября в труппе театра было зарегистрировано 16 случаев инфекции. Заболевание протекает в легкой форме или бессимптомно, госпитализация не требуется