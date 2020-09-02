Оперштаб Карелии назвал число заболевших артистов театра на 2 сентября

Коронавирусная инфекция поразила артистов Музыкального театра Карелии. По состоянию на 2 сентября, в труппе театра зарегистрировано 16 случаев инфицирования, сообщает оперативный штаб республики со ссылкой на Роспотребнадзор.

Заболевшие находятся на карантине под медицинским наблюдением. Как мы рассказывали ранее, заболевание протекает в легкой форме или бессимптомно, госпитализация не требуется.



Специалисты определили круг контактировавших с заболевшими в семейных очагах и театре. Контактировавших отстранили от работы, часть перевели на дистанционку. Проводится лабораторное обследование, дезинфекция помещений.



Решение о начале театрального сезона будут принимать в зависимости от эпидемситуации в театре. Ранее сообщалось, что открытие сезона переносится на октябрь.