Перейти к основному содержанию
Главное меню
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Маркет
Конкурсы
Из соцсетей
Видео PTZ
Далее...
Погода
Здоровый интерес
Путешествия
Хроника телерепортеров
Карелия лучшая
Рыбалка и охота
Автоклуб 10 RUS
Сад и огород
Мужчина и женщина
Красота и здоровье
Умные вещи
Модный разговор
Знай наших!
Звездный час
Мир
Финляндия
Россия
Новости
Подробно
Интересно
27.02.26
27 Фев 2026
ЕСТЬ НОВОСТИ?
ЗВОНИТЕ:
53-13-13
USD
77.1218
0
EUR
91.0281
0
СПЕЦПРОЕКТ
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ “КАРЕЛИЯ”
Гг
ГАЗÉТЫ, период. изд., посв. событиям текущей полит. и обществ. жизни...
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Маркет
Конкурсы
Из соцсетей
Видео PTZ
Далее...
Погода
Здоровый интерес
Путешествия
Хроника телерепортеров
Карелия лучшая
Рыбалка и охота
Автоклуб 10 RUS
Сад и огород
Мужчина и женщина
Красота и здоровье
Умные вещи
Модный разговор
Знай наших!
Звездный час
Мир
Финляндия
Россия
Новости Петрозаводска и Карелии - главные новости дня сегодня 27.02.26 | Петрозаводск говорит
Показать еще
×
февраля
пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
×