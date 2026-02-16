Кубок Гагарина и олимпийский чемпион по хоккею порадовали Петрозаводск

В Петрозаводск привозили Кубок Гагарина - это главный трофей КХЛ, который вместе с олимпийским чемпионом отправился в тур по Северо-Западу. Кубок представлял олимпийский чемпион и двукратный обладатель этой награды Сергей Андронов. Он провел мастер-классы для юных хоккеистов, а также все желающие могли пообщаться со спортсменом, взять автограф и сделать фото.

«Профессионального тренерского опыта у меня пока еще нет, да и передать знания и навыки за один день очень тяжело, поэтому основная задача сегодня — побыть с ребятами на льду, оставить им впечатления, смотивировать на дальнейшую карьеру. Для меня это возможность поучаствовать в развитии молодого поколения, и мне посчастливилось дважды выигрывать кубок Гагарина, и я очень рад, что мне доверили такую работу»,

— рассказал журналистам Сергей Андронов.

Тур трофея организован в рамках сотрудничества «Ростелекома» и КХЛ. После Петрозаводска кубок отправится в Великий Новгород. Далее — в Архангельскую и Вологодскую области, а завершится масштабное путешествие по Северо-Западу в Республике Коми.

Подобные туры кубка проходят в России уже 10 лет. За это время трофей проехал около 60 тысяч километров, посетил 38 регионов, выставлялся на 70 площадках. Доставка трофея в регионы — сложный процесс, который обеспечивает Спецсвязь. Кубок перевозится строго в вертикальном положении в специализированном водостойком и противоударном кофре, его сопровождают вооруженные сотрудники ведомства.

После тура трофей отправится в Ярославль к действующему чемпиону КХЛ «Локомотиву», а в мае он обретет новый «дом». Хотя, вероятно, кубок пробудет у «Локо» еще год, ведь железнодорожники первыми из Западной конференции обеспечили себе выход в плей-офф.