Тревожная статистика Карелии: женщины все чаще не хотят заводить детей

Текст: Алина Гапеева

Фото: Виктория Никитина; сообщество «ГБУЗ Пряжинская ЦРБ», Иван Филиппов

Тайное становится явным

За два года население Карелии сократилось на 13,45 тыс. человек. При этом количество прерванных беременностей возросло в два раза. Вообще, тема абортов, пожалуй, одна из самых острых и болезненных. Она вызывает бурные споры, разделяет людей на два лагеря и заставляет задуматься о фундаментальных вопросах жизни, морали и прав человека.

Все, что связано с этим пикантным вопросом, женщины тщательно скрывают, ведь в обществе не принято говорить «про это». Но, согласно данным, опубликованным правительством Республики Карелии (распоряжение от 4 декабря 2025 года, №1358 р-П), в 2024 году более половины всех беременностей (52,3 процента) были прерваны. Эта цифра почти вдвое превышает показатели 2023 года, когда было зафиксировано 1489 абортов, в то время как в 2024-м году их число достигло 2 275.

На каждые 100 родов в республике приходится 52,3 аборта. Лишь 15,8 процента женщин, рассматривающих возможность прерывания беременности, удается отговорить от этого шага.

В документе дано объяснение обнародованным цифрам: резкое увеличение числа абортов в 2024 году связано с изменением отчетности: до 2024 года аборты по желанию выполнялись в частных клиниках, с 2024 года все аборты выполняются в учреждениях государственной формы собственности...

Видимо, приведенная статистика требует более глубокого анализа для ответа на вопрос: почему женщины решаются на прерывание беременности? У каждой из них своя собственная история.

«Некуда идти»

«Некуда идти», «расстались с молодым человеком», «я не готова», — объясняют женщины нежелание рожать на приеме у гинеколога. Врач-гинеколог Анастасия Увенальевна Власова, которая работает в Пряжинской районной больнице с 2022 года, рассказала о проблемах, с которыми сталкиваются женщины. Она отметила, что одной из ключевых причин, толкающих женщин на необратимый шаг, являются финансовые трудности.

«Женщины не уверены в завтрашнем дне», – подчеркнула Анастасия Увенальевна. Кроме того, по ее словам, пациентки часто жалуются на отсутствие в критические моменты поддержки со стороны партнеров или родственников.

Доктор рассказала, что ей не раз приходилось беседовать с пациентками, у которых нет медицинских причин для прерывания беременности, о том, чтобы сохранить ребенка.

«Мы даем им «неделю тишины». Просим будущую маму посетить психолога, еще раз все взвесить. И когда нам удается изменить решение, я чувствую огромное облегчение»,

— признается Анастасия Увенальевна.

Она уточнила, что ее роль в процедуре искусственного прерывания беременности ограничивается лишь записью в карточке и назначением. «Бог миловал, я только назначаю операцию. На самом деле я изначально искала такое место работы, где не выполняют данную манипуляцию», — пояснила она. Она отметила, что даже простое знакомство с инструментарием для этой процедуры вызывает сильные впечатления.

«Мне снится нерожденный сын»

Для многих женщин решение не рожать ребенка – это не прихоть, а тяжелая необходимость. Часто за этим стоит серьезная медицинская причина: когда врачи предупреждают, что беременность может быть опасна как для здоровья матери, так и для будущего малыша. В таких ситуациях приходится принимать очень непростое, но ответственное решение.

С тяжелым выбором столкнулась молодая семья из Карелии. Инга (имя изменено по просьбе женщины) и ее муж только что поженились, у них было много планов и мечтаний о будущем. И с материальной стороной было все, что нужно для счастливой жизни: стабильный доход, собственное жилье, машина. Единственное, чего не хватало для полного счастья, – это ребенок.

Инга забеременела, и супруги с нетерпением ждали появления малыша. Однако радость омрачилась: почти сразу возникла угроза выкидыша. Несмотря на это, Инга не теряла надежды и боролась за своего ребенка. Но на первом скрининге врачи обнаружили отклонения в развитии плода. Инга пыталась убедить себя, что это ошибка, что все будет хорошо.

К сожалению, второй скрининг и дополнительные анализы подтвердили самые страшные опасения: у плода были врожденные аномалии.

«Вся моя карточка была исписана красными чернилами», — вспоминает Инга. Врачи настоятельно рекомендовали прервать беременность, так как она представляла риск как для здоровья матери, так и плода. Принять такое решение на 19-й неделе было невероятно тяжело.

Искусственное прерывание беременности не прошло бесследно. Почти год Инга восстанавливалась, пытаясь вернуть себе физическое и душевное равновесие. Выявились проблемы с сердцем, появилась повышенная тревожность. Реабилитация проходила сложно. Но и сейчас душевная боль осталась:

«Мне часто снится нерожденный сын»,

— говорит она.

Специалисты отмечают, что после аборта, даже спустя некоторое время, женщины могут столкнуться с эмоциональными трудностями. Это может проявляться в виде депрессии, а иногда и повышенной раздражительности или агрессии. Кроме того, важно знать, что прерывание беременности может иметь долгосрочные последствия для репродуктивного здоровья, вплоть до бесплодия.

История Виктории

Виктория Никитина из Ведлозера поделилась историей о том, как поддержка семьи помогла ей стать мамой в очень юном возрасте. Когда Виктории было всего 15 лет, на свет появился ее сын. Важно отметить, что родители Виктории ни на секунду не рассматривали вариант прерывания беременности для своей несовершеннолетней дочери.

Несмотря на раннее материнство, Виктория родила здорового малыша. Учебу в девятом и десятом классах ей пришлось продолжить в домашнем формате, одиннадцатый Вика окончила, сидя за партой с одноклассниками.

Отец ребенка не принимает участия в его воспитании. Сегодня малышу уже шесть лет. Виктория успешно совмещает материнство с работой в школе, к тому же освоила новую профессию – мастера по наращиванию ресниц.

«Сейчас я заочно учусь на 4 курсе, получаю высшее образование по специальности «Учитель математики и информатики»,— добавила Виктория.

Жизнь Вики наконец-то обрела гармонию. Теперь рядом с нею любящий муж, который стал настоящей опорой и поддержкой. Вместе они счастливо воспитывают как ее первенца, так и общего малыша.

Многодетное счастье Филипповых

Иван Владимирович и Людмила Владимировна Филипповы из Ведлозера – родители двенадцати детей: восьми дочерей и четверых сыновей! В этом году супруги отметят 28-ю годовщину совместной жизни.

Недавно парламентарии Карелии поздравили Филипповых как самую большую семью в регионе.

Когда Ивана Владимировича и Людмилу Владимировну спрашивают, как они решились на такую большую семью, они отвечают просто и искренне: «Не думали, но потом решили: детей будет столько, сколько Бог даст». И действительно, супруги признаются, что мысли о прерывании беременности никогда не приходили в их головы. Для них каждый ребенок – это дар, благословение и продолжение их любви.

Мое тело — мое дело

По закону совершеннолетняя женщина вправе сама принять решение: сохранить беременность или нет. Это ее тело, ее жизнь, и только она может сделать выбор. Однако было бы несправедливо игнорировать тот факт, что тема беременности и рождения ребенка не менее важна и для мужчины. Для него это тоже может быть переломный момент, связанный с огромными надеждами, страхами и ответственностью.

Но демографическая политика — это не вопрос семейной пары, матерей-одиночек, студенток и старшеклассниц... Не надо ходить к гадалке, чтобы понять: чтобы вырастить здорового ребенка, нужны поликлиники и больницы. Но в карельской глубинке не всегда есть фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы), а врачи-педиатры ведут прием только в районных центрах и городах. Ко всему прочему, на всю Карелию приходится где-то пять родильных отделений, и рожениц везут за сотни километров...

Не менее важны для ребенка доступность образования, количество мест в детских садах, школы… Но и тут приоритеты расставлены не в пользу молодых семей. Детские сады в районах республики «оптимизируют» без учета мнения местных жителей. Так было в Березовке, Кондопоге, Колово, Чупе, Медвежьегорске, в Панозере и во многих других селах и городах республики.

Нельзя не учитывать и экономические факторы: нестабильность, низкие доходы, отсутствие уверенности в завтрашнем дне. Цены сейчас растут, а зарплаты, увы, остаются на месте. В Карелии, например, они ниже средних российских, и разрыв между ними увеличивается.

Молодой семье прежде всего нужно нормальное жилье. Может ли молодая пара приобрести его? Если у нее нет богатых родственников, то вряд ли. Выходом могла бы быть ипотека, но в нашей стране она обходится недешево: под 16,6 — 23 процента. Правда, есть льготная ипотека под 6 процентов, но в этом году законодатели решили ужесточить правила, по которым семьи могли бы воспользоваться ею. С 1 февраля муж и жена не могут взять каждый по ипотеке, как это было раньше. Разрешен только один льготный кредит на семью. В Госдуме посчитали, что слишком шикарные были условия и слишком большая нагрузка на бюджет. Государству трудно, а молодым семьям? Госструктуры предлагают им в качестве поддержки материнский капитал, пособия, но их тоже недостаточно.

Проблема сокращения рождаемости носит системный характер, и ее решение лежит не только в плоскости демографической политики, но и в общей социально-экономической стратегии развития региона, о чем как-то не принято говорить на уровне всех властей.