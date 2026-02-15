Специалисты раскрыли секрет здоровой домашней кухни

Специалисты республиканского Роспотребнадзора рассказали о ключевых принципах, соблюдение которых поможет готовить с пользой для здоровья. Сообщается, что главный секрет здоровой домашней кухни — простота: чем меньше обработки, тем больше пользы.

Рекомендуется выбирать цельные продукты, которые являются основой здорового рациона: свежие овощи и фрукты, цельные крупы, нежирное мясо, рыба, яйца, бобовые, орехи и семена. Стоит избегать полуфабрикатов с длинным составом.

Щадящие методы приготовления продуктов помогут сохранить максимум витаминов: на пару, запекание в духовке без лишнего жира, тушение с небольшим количеством воды или бульона, варка на пару или припускание, гриль без подгорания.

Еще одна рекомендация – использовать полезные жиры: оливковое, кокосовое масло, авокадо. Их стоит добавлять в конце приготовления или в готовые блюда.

Альтернативой сахару и соли могут стать фрукты, сухофрукты, мёд, травы, специи, лимонный сок, чеснок, имбирь.

Овощи и крупы не советуют переваривать, так в них сохраняется больше питательных веществ.

Во время готовки и приёма пищи рекомендуется пить чистую воду вместо сладких напитков.