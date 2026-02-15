Вторая магнитная буря началась на Земле в феврале

На Земле ночью началась вторая февральская магнитная буря, пик которой пришелся примерно на 5:00 по московскому времени и достиг уровня G1.3, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Уточняется, что буря в настоящее время находится в диапазоне от слабой до средней. Возмущения начались примерно на сутки раньше ожидаемого времени.

В лаборатории отметили, что геомагнитные возмущения могут продлиться до двух суток, но воздействие будет неравномерным.