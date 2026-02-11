Прокуратура не увидела разницы между белой и желтой водой в Кеми

Текст: Елена Малишевская, фото: паблик «Подслушано/Кемь»

Жители карельского города Кемь вынуждены пить желтую воду из-под кранов, в последнее время она еще и с жуткими примесями: гелеобразные ошметки оседают на дно. Экологический активист Анна Ч. написала обращение в следком с просьбой провести проверку и возбудить уголовное дело по факту снабжения кемлян водой ненадлежащего качества. Следователь пришел к Анне в квартиру, посмотрел на воду, зафиксировал. Кемские следователи суровые, они еще и не то видели. В возбуждении уголовного дела прокуратура отказала. А между тем, вакуумные машины продолжают сливать нечистоты в реку Кемь, а оттуда фекалии плывут прямиком в Белое море.

Очередной открытый колодец канализации жители Кеми обнаружили в «старом парке», за рестораном «Прибой». Это практически центр города.

«Все понимаем, какая опасность грозит детям и взрослым, которые его не увидят! Это первая проблема. Вторая же проблема заключается в том, что в этот люк сбрасывают канализацию с вакуумной машины, которая прямиком попадает в р. Кемь и затем в Белое море. Огромная проблема города Кемь — вода/канализация. Когда же этот бардак уже закончится? Кто в ответе за всё, что творится в Кеми? Где искать правду!?»,

- задает риторические вопросы автор поста в паблике «Подслушано/Кемь».

Таких открытых люков в Кеми множество. Туда регулярно падают собаки (потом их героически спасают), хорошо, что не дети. К колодцу в «старом парке» несколько раз в день приезжают вакуумные машины, сливают содержимое, губят флору и фауну Белого моря. Потом эта вода без всякой очистки попадает в водопроводные трубы. Комментарии местных жителей в сети полны гнева, но при этом точных оценок происходящего.

«Халатность и безответственность. До первой трагедии. Потом начнется имитация бурной деятельности и поиски стрелочника. А сразу нельзя нормально работать? Объем сбросов впечатляет. Не надо быть экспертом, чтобы понять, насколько это вредит окружающей среде и людям. Поэтому первая трехступенчатая задача, которую необходимо решать в кратчайшие сроки - строительство фильтровальной станции, водопровода и очистных сооружений. И не в 2030 году после нашей эры, а в срочном порядке. А не реализовывать проекты под названием «Ниагарский водопад по-кемски» с парой ступенек и подсветкой за миллионы рублей».

«Чуть не каждый день эта вакуумка приезжает и сливает дерьмо в открытый колодец, а потом все это течет в реку Кемь и отравляет ее воду. Администрация притворяется, что она об этом не знает, и где находится этот открытый колодец - не в курсе. Ау, Администрация, вы ждёте когда кто-нибудь упадет в этот колодец и случится непоправимое? Пройдитесь пешочком по городу и посмотрите, что творится. Или вы ждёте, когда кто-нибудь напишет заявление или петицию? Без этого работать разучились. Примите экстренные меры ко всем нарушителям!»

После множества комментариев в местном паблике открытый колодец прикрыли деревянным поддоном. Жительница Кеми Анна Ч. не стала ждать, когда кто-то напишет петицию, она написала обращение в следком, опубликовала его в сети, следственный комитет это увидел. Следователь пришел к ней домой, Анна поставила перед ним два стакана — с водой из-под крана и с той, что взята в колонке от РЖД. Разница между белой и желтой жидкостями была очевидной.

«Значит можно и у нас, если приложить усилия, добиться такой чистой воды. Пока еще официальный документ я не получила, но по телефону мне сказали, что в возбуждении уголовного дела отказано. Прокуратуре, видимо, нужно, чтобы реально кто-то отравился этой водой, умер... Тогда, наверное, будут принимать меры. Как будто работники прокуратуры и не в нашем городе живут, не видят проблемы»,

- предполагает Анна.

Администрация Кемского округа тем временем рапортует о проведенных работах.

«За прошедший период 2022-2025 годов проведен капитальный ремонт более 5700 метров водопроводной сети. Частично заменен трубопровод внутри насосно-фильтровальной станции, установлено новое насосное оборудование. В рамках региональной программы Республики Карелия «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Республики Карелия (2023-2027 годы)» в 2024 г. выполнен ремонт 2 участков водопроводной сети. Также в 2024 году были выполнены работы по замене ещё 10 единиц запорной арматуры на насосно-фильтровальной станции для подготовки к проведению работ по очистке фильтрационных резервуаров и замене засыпного фильтра. В 2025 году выполнены работы по ремонту аварийного участка водопроводной сети на ул. Шоссе 1-го Мая протяженностью 2207 м»,

- говорится в официальном комментарии администрации Кемского округа.

Также власти сообщают, что действующими программами по социально-экономическому развитию Кемского муниципального округа строительство водоочистных сооружений не запланировано.

«По информации специалистов МУП «Городское хозяйство», слив канализационных стоков производится в месте коллектора, определенного именно для слива. Колодец после каждого слива закрывается». Жители Кеми горько смеются над такими комментариями. А что еще остается делать...