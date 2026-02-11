Началась регистрация на Спартакиаду пенсионеров в Карелии

Сегодня, 11 февраля, началась регистрация на Спартакиаду пенсионеров (0+). Второй этап республиканских соревнований по лыжным гонкам среди старшей возрастной группы пройдет на спорткомплексе «Курган» 5 марта, сообщили в Центре спортивной подготовки.

К участию в празднике спорта приглашаются мужчины 60–80 лет и женщины 55–80 лет.

В программе соревнований – лично-командные лыжные гонки на 1 и 2 км, смешанная эстафета 4×800 м.