11 февраля 2026, 16:00
Швейцарец фон Алльмен стал первым трехкратным чемпионом Олимпиады-2026

Швейцарский горнолыжник выиграл третье золото Олимпийских игр в Италии
Швейцарский горнолыжник Франьо фон Алльмен выиграл третье золото на Олимпиаде 2026 года в Италии.

Мастер горных лыж сегодня, 11 февраля, стал чемпионом в супергиганте. До этого он завоевал золотые медали в скоростном спуске и в командной комбинации. Таким образом, он стал первым трехкратным чемпионом Игр 2026 года.

Олимпиада проходит в Милане и Кортина-д"Ампеццо. Соревнования продолжатся до 22 февраля. В Играх в нейтральном статуте принимают участие 13 российских спортсменов, медалей они пока не брали.

