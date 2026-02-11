11 февраля 2026, 16:00
Швейцарец фон Алльмен стал первым трехкратным чемпионом Олимпиады-2026
Швейцарский горнолыжник выиграл третье золото Олимпийских игр в Италии
Швейцарский горнолыжник Франьо фон Алльмен выиграл третье золото на Олимпиаде 2026 года в Италии.
Мастер горных лыж сегодня, 11 февраля, стал чемпионом в супергиганте. До этого он завоевал золотые медали в скоростном спуске и в командной комбинации. Таким образом, он стал первым трехкратным чемпионом Игр 2026 года.
Олимпиада проходит в Милане и Кортина-д"Ампеццо. Соревнования продолжатся до 22 февраля. В Играх в нейтральном статуте принимают участие 13 российских спортсменов, медалей они пока не брали.