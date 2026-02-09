Охранник магазина перестарался в борьбе с детским воровством

Текст: Елена Малишевская, фото: freepik.com

8 февраля, в воскресенье вечером в магазине «Сигма» на ул. Мелентьевой в Петрозаводске случился неприятный инцидент с участием взрослого двухметрового охранника и маленького десятилетнего ребенка. Охранник магазина заметил, что мальчик стащил с открытой витрины ириски, задержал нарушителя, орал на него, вызвал наряд вневедомственной охраны, ребенок был обыскан без участия родителей или законных представителей. Две петрозаводчанки — журналист и психолог, находящиеся в то время в магазине, смогли вызволить мальчика, заплатили за украденные ириски деньги, и только благодаря их вмешательству ребенка не увезли в отделение полиции. Разбираемся, кто был прав в данной ситуации, а кто нет.

«Сигма, Мелентьевой, 28. Время примерно 20 часов. Расплачиваюсь на кассе и слышу просто жуткую детскую истерику. Еще одна девушка поворачивает голову, бросает все свои покупки и бежит на плач. Как позже выяснилось, ребенок попытался стащить ириску Меллер (стоит 80 рублей). Начальник охраны Сигмы, два метра ростом, без присутствия законных представителей ребенка вызвал охрану (двое парней с автоматами и в касках). Обыскали его полностью (он с рюкзаком был). Орал на него так, что все присутствующие в торговом зале готовы были эту конфету оплатить. Мальчик умолял их отпустить его к маме и папе, готов был на колени встать».

Эту историю нашей редакции рассказала журналистка Наталья Кузьмина. Сейчас она уже не работает на телеканале «Сампо», но бывших журналистов, как известно, не бывает. И привычка бросаться на помощь обиженным тоже никуда не девается. Наталья и еще одна девушка по имени Анастасия (позже выяснилось, что она психолог) вмешались в ситуацию.

«20 минут мы объясняли местному «царьку», что он нарушает все возможные законы, и что мы отсюда не уйдем, как минимум, до приезда родителей. Парни из охраны тоже стояли и говорили, что им жалко мальчика, но по решению администрации охраны они должны его отвезти в отделение. Ребенку 10 лет, телефон забыл дома, номеров родителей не помнит (во-первых, шок, а во-вторых, моему сыну тоже 10 лет, он даже своего номера не помнит). И где потом родителям искать ребёнка?! Это же кошмарный сон»,

- рассказала Наталья.

Как утверждают специалисты по работе с несовершеннолетними, есть два негласных правила в отношении детей. Первое: чужого ребенка можно трогать только при оказании помощи или при спасении в случае опасности. Второе: задерживать и проверять карманы могут только представители правоохранительных органов. Охранник - это сотрудник частного предприятия, у него ограниченные полномочия. Но это негласные правила, а что же говорит закон?

«Только специально уполномоченные должностные лица могут проводить личный досмотр, в том числе несовершеннолетних, в определённых законом случаях. Согласно статье 27.7 Кодекса об административных правонарушениях РФ, это могут быть сотрудники органов внутренних дел, службы исполнения наказаний, таможенных органов, военной полиции и другие. При досмотре несовершеннолетнего должны присутствовать его законные представители (родители, усыновители, опекуны, попечители)».

Наталья Кузьмина рассказала, что оплатила в итоге ириски, а двухметровый охранник продолжал орать, пока ребенок в слезах не убежал.

«Много вопросов к администрации магазина. Я всё понимаю про воровство, но это дети, а за ириску парней с автоматами вызывают, которые больше на бензин потратили, чем эта конфета стоит. Ну, как это назвать?»,

- задает вопрос Наталья.

Наталья часто ходит в этот магазин у дома, и уже не первый раз наблюдает подобные сцены.

«Я дважды видела, как он охрану с автоматами на детей вызывал. В прошлый раз мальчик детдомовский голодный попытался украсть пиццу тоже за какие-то копейки, так его увезли, я тогда тоже заступалась и предложила оплатить. Хоть со всеми удостоверениями в Сигму ходи и снимай все, что там происходит».

За комментариями мы обратились к уполномоченному по правам ребенка в Карелии Геннадию Сараеву.

"К сожалению, появление больших магазинов самообслуживания с простым доступом к товарам привело к росту числа краж, особенно среди несовершеннолетних. При этом, если взрослые воруют в основном с четким корыстным умыслом, то у детей это может быть вызвано разными факторами: игрой, принуждением со стороны сверстников или значимых взрослых, подражанием товарищам и т.д. Но в любом случае – это противоправное действие, нарушение закона".

Досмотр сумок, рюкзаков и карманов детей охраной супермаркета при выходе из него является незаконным. Ст. 12 Закона «О частной детективной и охранной деятельности в РФ» от 11.03.1992 г. №2487-1 недвусмысленно говорит о том, что в случае возникновения подозрения охрана может задержать посетителя и обязана немедленно передать его полиции. При этом для задержания должны быть основания. Обычно такими основаниями признаются записи с камер видеонаблюдения, на которых четко видно, что посетитель подошел к товару, положил его в карман или сумку, фиксируются дальнейшие передвижения, так как покупатель мог вернуться и выложить товар. По чеку кассы должно быть видно, что товар не был оплачен, но находится у покупателя. В этом случае есть основания к задержанию. Сделать это можно только при выходе из магазина. В крайнем случае охранники могут руководствоваться показаниями свидетеля, видевшего все то, что должна была зафиксировать камера.

"Однако охрана супермаркетов данные требования закона зачастую игнорирует. Вещи досматривают, а детей обыскивают. При этом полученные незаконным способом доказательства не могут быть использованы в суде, что дает возможность уйти даже от вполне заслуженного наказания. По отношению к несовершеннолетнему охрана не имеет права не только совершать вышеописанные действия, но даже объясняться с ним в отсутствие родителей. Все, на что имеет право охрана в отношении ребенка, это задержать его при наличии обоснованных подозрений, немедленно сообщить об этом родителям и при необходимости вызвать полицию. Допрос ребенка полицией должен проводиться в присутствии педагога или психолога (ч. 4 ст. 25.6 КоАП РФ). Подписанные несовершеннолетним в возрасте до 14 лет документы не имеют никакой силы, так как он не имеет на это права. Соответственно, охранники не имеют права ни обыскивать малолетнего покупателя, ни беседовать с ним. Все переговоры ложатся на плечи родителей или законных представителей",

- подчеркивает Геннадий Сараев.

Обычно суммы детских хищений из магазинов довольно малы, и сотрудники торговых точек готовы согласиться с простой оплатой украденного товара. Их интересом в основном является проведенная родителями впоследствии беседа с ребенком, чтобы такие случаи не повторялись. Но иногда продавцы требуют уплаты штрафа на месте. Данное требование является незаконным, и соглашаться на него не следует. Дело в том, что решение о наложении штрафа принимает суд, а ребенок не является виновным без приговора. Он мог просто забыть оплатить товар или по ошибке положить его в свои покупки.

"Наличие видеокамер как в магазинах, так и по всему городу позволяет сегодня достаточно быстро установить как факт кражи, так и того, кто кражу совершил, поэтому обращаюсь к родителям: объясните вашим детям, что брать чужое, особенно если кажется, что никто не видит, – это преступление, и за ним всегда последует наказание",

- призывает уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев.

Если ребенок не достиг возраста 14 лет, то за совершенную кражу он ответственности не несет. Ее несут родители. В большинстве случаев это штраф. При этом ребенок может быть поставлен на учет комиссией по делам несовершеннолетних, может решением суда быть направлен в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей на срок до 30 суток, а с возраста 11 лет при неоднократном совершении правонарушений также решением суда может быть отправлен в специальные учебно-воспитательные учреждения. Поэтому воспитательные меры применять следует обязательно. При достижении 14 лет ребенок отвечает за кражу наравне со взрослыми. Ответственность за это преступление наступает по ст. 158 УК РФ. Статья состоит их четырех частей, по трем первым из которых может быть назначено наказание, не связанное с лишением свободы. Обязательное заключение указано только в четвертой части статьи - за хищение в составе организованной группы либо совершенное в особо крупном размере - более 1 млн рублей. Наказание по этой части может быть до 10 лет лишения свободы.