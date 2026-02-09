В Карелии запретили общепиту выбрасывать отходы в контейнеры у домов

Новый Порядок накопления твердых коммунальных отходов на территории республики утвердил Глава Карелии Артур Парфенчиков. Документ не только уточняет ранее существовавшие правила, но и устанавливает новые.

Так, в нем закреплен запрет для организаций (объектов) торговли и общественного питания на размещение пищевых и органических отходов в контейнеры и бункеры, расположенные на контейнерных площадках, используемых жителями многоквартирных домов. Для утилизации таких отходов точки общепита и торговли должны иметь собственные контейнеры, расположенные в техническом помещении, либо собственные контейнерные площадки, а также отдельные договоры на вывоз отходов.

В документе также закреплены способы накопления крупногабаритных отходов (КГО). Их можно складировать в отдельном бункере, расположенном на контейнерной площадке, либо в специально отведенном отсеке контейнерной площадки, либо на отдельной специализированной площадке. Потребитель самостоятельно доставляет КГО на место накопления.

Еще одна важная норма нового Порядка: садовые товарищества, дачные кооперативы могут складировать свой мусор исключительно в контейнеры или бункеры, расположенные на собственных контейнерных площадках.

Для Костомукшского муниципального округа, территорий сельских поселений и территорий малоэтажной застройки городских поселений сохранена возможность «бестарного способа» вывоза ТКО – путем погрузки непосредственно в мусоровоз. Вывоз отходов таким способом осуществляется по отдельному графику.