В Карелии будет облачно с прояснениями во вторник

Во вторник, 10 февраля, в Петрозаводске будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью -13, -15°С, днем -9, -11°С. Атмосферное давление будет слабо падать.

В Карелии будет облачно с прояснениями, местами ожидается небольшой снег. В отдельных районах гололедно-изморозевое отложение. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -13, -18°С, местами до -25°С, днем -8, -13°С.

По прогнозу федеральной метеослужбы в Калевале ночью -24°С, днем -12°С;

В Кеми ночью -17°С, днем -11°С;

В Кондопоге и Пудоже ночью -19°С, днем -10°С;

В Медвежьегорске ночью -20°С, днем -11°С;

В Олонце ночью -14°С, днем -8°С;

В Сегеже ночью -20°С, днем -12°С;

В Сортавале ночью -17°С, днем -10°С;

В Суоярви ночью -18°С, днем -11°С.