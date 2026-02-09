09 февраля 2026, 17:06
Туристка из России погибла в Таиланде во время купания в море
Спасатели обнаружили россиянку в море без сознания примерно в 50 м от берега в Таиланде
Фото иллюстративное «Петрозаводск говорит»
63-летняя россиянка погибла во время купания в море в городе Паттайя в Таиланде, сообщает ТАСС со ссылкой на местную полицию.
Женщину обнаружили спасатели в воде без сознания примерно в 50 м от берега. Ее тело отправили на вскрытие для установления причины смерти.
По информации издания, туристка находилась в Таиланде вместе с мужем. Сообщается, что репатриацией тела будет заниматься страховая компания.
