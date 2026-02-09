236 ветеранов СВО в Карелии получили участки без торгов в 2025 году

Ветераны боевых действий могут обратиться за предоставлением садового земельного участка в аренду без проведения торгов сроком на 20 лет или огородного земельного участка в аренду без проведения торгов сроком на 5 лет.

Земельные участки предоставляются на основании заявлений заинтересованных лиц. Статистика подтверждает увеличение спроса на такую меру поддержки в прошлом году. Реализовать свое право, гарантированное Федеральным законом «О ветеранах», на первоочередное приобретение земельного участка без проведения торгов могут ветераны боевых действий при наличии удостоверения,

– напомнила и.о. министра имущественных и земельных отношений Республики Карелия Наталья Тенчурина.

В региональном Минимуществе напоминают, что садовый земельный участок – это участок с видом разрешенного использования – «ведение садоводства», который предусматривает строительство как садового дома, так и индивидуального жилого дома. В свою очередь огородный земельный участок не предусматривает такое строительство.

Мера поддержки по ФЗ «О ветеранах» востребована у участников специальной военной операции, которые являются ветеранами боевых действий, но не удостоены звания Героя Российской Федерации или не награждены орденами Российской Федерации за участие в СВО,

- отметила Наталья Тенчурина.

При подаче заявления заявителю потребуется самостоятельно найти желаемый земельный участок и представить схему расположения земельного участка или указать кадастровый номер участка в заявлении (если участок уже образован). В поиске подходящей территории для формирования земельного участка ветеран может обратиться за помощью к кадастровому инженеру.

Если участок не сформирован и не поставлен на кадастровый учет, подается заявление на предварительное согласование предоставления земельного участка в аренду с приложением: документа, удостоверяющего личность заявителя, схемы расположения земельного участка, удостоверения ветерана боевых действий. Документы направляются в Минимущество Карелии или Управление земельными ресурсами.

Формы заявлений доступны на сайте Управления земельными ресурсами по ссылке. Необходимо выбрать форму № 1 или № 5.

Получить услугу можно на портале Госуслуг:

- предоставление участков без торгов (если участок сформирован и поставлен на кадастровый учет),

- предварительное согласование предоставления участка.

После осуществления кадастрового учета земельного участка ветерану необходимо обратиться с заявлением в Минимущество Карелии или Управление земельными ресурсами о предоставлении земельного участка в аренду. Формы заявлений доступны на сайте Управления земельными ресурсами.