09 февраля 2026, 16:41
Дым окутал улицу в Петрозаводске
На Ключевой загорелся легковой автомобиль
Фото: "ДТП Петрозаводска и Карелии"
Сегодня днем в Петрозаводске произошел пожар на улице Антонова. Соответствующая запись появилась в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».
По данным источника, инцидент случился в районе 16 часов. Около остановки общественного транспорта загорелся легковой автомобиль. На месте работали две машины МЧС. Огонь был потушен.
