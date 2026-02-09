Дым окутал улицу в Петрозаводске

Сегодня днем в Петрозаводске произошел пожар на улице Антонова. Соответствующая запись появилась в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

По данным источника, инцидент случился в районе 16 часов. Около остановки общественного транспорта загорелся легковой автомобиль. На месте работали две машины МЧС. Огонь был потушен.

Ранее сообщалось о том, что баня полыхала в карельском поселке.