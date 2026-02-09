09 февраля 2026, 16:41
Происшествия

Дым окутал улицу в Петрозаводске

На Ключевой загорелся легковой автомобиль
Пожар на Антонова
Фото: "ДТП Петрозаводска и Карелии"

Сегодня днем в Петрозаводске произошел пожар на улице Антонова. Соответствующая запись появилась в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

По данным источника, инцидент случился в районе 16 часов. Около остановки общественного транспорта загорелся легковой автомобиль. На месте работали две машины МЧС. Огонь был потушен.

Пожар на Антонова

Ранее сообщалось о том, что баня полыхала в карельском поселке.

Обсудить
Метки: 
Петрозаводск
улица антонова
пожар
новости петрозаводска