Директор автошколы пойдет под суд в Карелии

В Сегеже под суд пойдет 52-летняя местная жительница. Ее обвиняют в злоупотреблении полномочиями и в коммерческом подкупе, сообщает прокуратура Карелии.

По данным ведомства, женщина, будучи директором автошколы, за деньги выдала двум мужчинам и своей знакомой свидетельства о прохождении профессионального обучения по управлению автомобилями. При этом обучение никто из этих людей не проходил и экзамены не сдавал.

Свою вину подозреваемая признала. Дело направлено в суд. Отмечается, что свидетельствами получившие их люди не воспользовались и права не получили.

Ранее сообщалось о том, что полицейские и задержанный погибли в ДТП на трассе.