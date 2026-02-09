09 февраля 2026, 16:17
Директор автошколы пойдет под суд в Карелии
В Сегеже женщину будут судить за злоупотребление полномочиями
В Сегеже под суд пойдет 52-летняя местная жительница. Ее обвиняют в злоупотреблении полномочиями и в коммерческом подкупе, сообщает прокуратура Карелии.
По данным ведомства, женщина, будучи директором автошколы, за деньги выдала двум мужчинам и своей знакомой свидетельства о прохождении профессионального обучения по управлению автомобилями. При этом обучение никто из этих людей не проходил и экзамены не сдавал.
Свою вину подозреваемая признала. Дело направлено в суд. Отмечается, что свидетельствами получившие их люди не воспользовались и права не получили.
