Парламентарии просят включить Карелию в эксперимент по гостевым домам

Законодательное Собрание Карелии подготовило обращение к министру экономического развития РФ Максиму Решетникову с просьбой включить республику к участию в экспериментальном проекте по легализации гостевых домов, проводимый в России до конца 2027 года.



Обращение подготовили вице-спикер парламента Карелии Ольга Шмаеник, председатель Комитета по экономической и промышленной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Леонид Лиминчук, зампред Комитета Ирина Кузичева.



Для Республики Карелия вопрос включения в Единый реестр объектов классификации в сфере туристской индустрии гостевых домов крайне актуален.



Как отмечается в документе, туризм остаётся одной из ключевых отраслей экономики Карелии: в 2024 году республику посетили свыше 1,5 млн туристов, а в 2025 году поток продолжил расти. При этом спрос на доступные и качественные места размещения превышает предложение, особенно в Приладожье и северных районах. На 1 января 2026 года в Едином реестре классифицированных средств размещения Карелии числится 271 объект — на треть больше, чем годом ранее. Однако значительная доля предложений приходится на неформальные гостевые дома, которые пока не охвачены правовым регулированием.



С 1 сентября 2025 года в России стартовал эксперимент по вовлечению гостевых домов в систему туристического налога. Карелия, где с начала 2026 года налог введён во всех муниципалитетах, за 2025 год собрала 65,8 млн рублей, заняв 15-е место в стране и 4-е в Северо-Западном федеральном округе. Включение в эксперимент позволит легализовать сектор, повысить безопасность услуг, увеличить доходы местных бюджетов и направить средства на развитие туристической инфраструктуры.



Законодатели Карелии подчеркивают: участие в эксперименте усилит инвестиционную привлекательность региона и поддержит устойчивое развитие туризма — одной из визитных карточек республики. Решение о расширении списка регионов-участников остаётся за Минэкономразвития России.



Отметим, что согласно федеральному закону «О проведении эксперимента по предоставлению услуг гостевых домов» владельцы гостевых домов должны внести сведения о своих объектах в единый реестр туристской индустрии. Без этого запрещается предоставлять услуги. Чтобы размещать рекламу о своих услугах, нужно получить идентификационный номер.

Проект рассмотрят на заседании Комитета по экономической и промышленной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству в ближайшую пятницу.