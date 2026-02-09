Специальный приз «Гипербореи-2026» достался международной команде

В Петрозаводске завершился зимний фестиваль «Гиперборея-2026»(0+), который проводится в карельской столице уже 25-й раз. Фестиваль завершился, но фигуры, созданные мастерами, продолжают радовать зрителей. На небольшой площадке представлены скульптуры из снега и льда - от школы скульпторов, они свою работу завершили в середине этой недели, а 4 февраля на площадку на берегу Онежского озера вышли профессиональные команды. По традиции, на фестивале представлены фигуры изо льда и снега - больших и малых форм. Конкурс давно стал международным, в этом году есть участники из Китая и Белграда, а также из разных регионов России.

Традиционный приз главы города получила как раз международная команда скульпторов: Смирнова Елизавета, Смирнова Анна, Смирнов Вячеслав (Китай, г. Шэньчжэнь / Петрозаводск) — «Труд Чемпиона».

Имена победителей:

Номинация «Снежная скульптура – малый куб»:

1 место: Цыбина Стефания, Яковлев Арсений, Шувахин Тимур (Кондопога) — «Железный удар».

2 место: Ануфриев Арсений, Быкова Анна, Каткова Ника (Мурманск) — «Покоритель склона».

3 место: Бошаков Егор, Мышев Семен, Ионеску Виктория, Юшков Никита (Кондопога) — «Борцы».

Номинация «Снежная скульптура - малый куб»:

1 место: Соболев Михаил, Плотникова Алена (Щёлково, Московская обл. / Москва) — «На глубине».

2 место: Хайло Александра, Дюбенко Иван, Фролов Павел (Петрозаводск / г. Скопин, Рязанская обл.) — «Наперегонки с ветром».

3 место: Тимина Алена, Тимина Кристина, Дубровин Арсений (Петрозаводск / Заозерье) — «Кюккя».

Номинация «Ледовая скульптура»:

1 место: Поташев Сергей, Глебезов Дмитрий, Ефтифеев Федор (Архангельск / Петрозаводск) — «Путь на Олимп».

2 место: Локтюхин Иван, Клочко Екатерина (Кировск, Мурманская обл. / Хабаровск) — «Танец жизни».

3 место: Елизаров Владимир, Елизарова Татьяна, Радаева Марина (Янишполе) — «Бросая вызов».

А Кубок Борея, главный приз фестиваля, отправляется в город Мурманск.

В нашем сюжете смотрите интервью с победителями. А также хронику дня финала «Гипербореи-2026» с разными активностями на набережной.