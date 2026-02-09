Стали известны причины замены зубной щетки раньше стандартных сроков

Специалисты Роспотребнадзора Карелии рассказали о том, как ухаживать за зубной щеткой и сроках ее замены.

По информации источника, в идеале щетку стоит менять каждые три месяца, но есть важные исключения. Если вы недавно переболели (особенно вирусной или бактериальной инфекцией), щетку лучше заменить сразу после выздоровления. Это снижает риск повторного заражения. Также не стоит дожидаться трех месяцев, если щетка потеряла форму и стала «лохматой».

После каждого использования следует промывать щетку водой, чтобы удалить остатки пасты и частички пищи. Хранить щетку рекомендуется в вертикальном положении в открытом стакане или держателе, чтобы она быстрее высохла. Не стоит ее хранить в закрытых контейнерах — влажная среда способствует размножению бактерий.

Специалисты рекомендуют раз в неделю замочить щетку в растворе антисептика или кипяченой воде на несколько минут. И самое важное правило — никогда не давать свою зубную щетку другим людям и не пользоваться чужой.