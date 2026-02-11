Политех Костомукши модернизировали по проекту «Профессионалитет»

В ходе рабочей поездки в Костомукшский округ Глава Карелии Артур Парфенчиков проверил ряд социальных объектов города. Среди них – Костомукшский политехнический колледж. В прошлом году в зданиях учреждения провели ремонты и создали кластер горнодобывающей отрасли «КарьерА». Артур Парфенчиков высоко оценил созданные в колледже условия, встретился с руководством образовательной организации и пообщался со студентами.

Благодаря участию Правительства Карелии и компании «Северсталь» нам удалось получить серьезную федеральную поддержку на приобретение оборудования по проекту «Профессионалитет». Для обучения студентов создали самые современные условия. Очень важно, что нам удалось отремонтировать общежитие, потому что мы заинтересованы в том, чтобы в Костомукшу приезжали студенты из других районов, округов и из-за пределов Карелии,

– сказал Артур Парфенчиков.

В 2020 году в учреждении был создан Совет по взаимодействию с работодателями, председателем которого является генеральный директор АО «Карельский окатыш» Максим Воробьев. Градообразующее предприятие оказывает колледжу серьезную поддержку. В 2024 году 31 млн рублей был выделен на ремонт общежития и проектную документацию по капитальному ремонту сетей здания учебного корпуса. В 2025 году на завершение ремонта в общежитии предприятие выделило 30 млн рублей. Ещё 35 млн рублей направили на создание кластера горнодобывающей отрасли «КарьерА» в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети». 115 млн рублей на эти цели выделили из федерального и регионального бюджетов.

Благодаря этому сегодня в зданиях учебного корпуса и практической подготовки созданы 14 площадок с современным оборудованием по различным видам работ: от обогащения и добычи полезных ископаемых, ремонта горного оборудования до программирования. В колледже установили симуляторы буровых машин, экскаватора, погрузчика. Для полигона по эксплуатации спецтехники приобрели учебный бортовой грузовой автомобиль категории С, погрузчик категории Д с прицепом и 2 легковых учебных автомобиля категории В.

Мы закупили огромное количество инструментов для наших практических площадок, воссоздали технологическую цепочку обогащения полезных ископаемых, условия приближены к производственным. Ребятам есть, на чем учиться, и они делают это с удовольствием. Мы сразу увеличили прием абитуриентов в полтора раза. Сегодня в колледже учатся 100 студентов-целевиков. Самой востребованной профессией у поступающих остается «Машинист на открытых горных работах» – на нее самый большой конкурс – ребята понимают, кем будут работать, хорошо зарабатывать – они мотивированы учиться,

– поделилась директор образовательного учреждения Виолетта Яцевич.

Глава Карелии поблагодарил компанию «Северсталь» за поддержку в реализации важных социальных проектов.

Сегодня по основным программам в колледже учится 605 человек. В прошлом году Костомукшский политехнический колледж закончили 118 выпускников. На очное отделение в 2025 году поступили 220 человек, в том числе 150 человек – за счет средств бюджета Республики Карелия. В общежитии на улице Мира в 2025-2026 учебном году проживает 98 студентов, а его проектная мощность после обновления составляет 360 человек.

В 2026 году учреждение также планирует подать заявку на программу капремонтов колледжей на следующий год.

Напомним, что всего в Карелии действует четыре образовательно-производственных кластера, созданные в рамка «Профессионалитета». Помимо кластера «КареьерА» в Костомукше, это «Арктический» в Сегеже на базе Северного колледжа, «Сампо» и «Петровская слобода» в столице республики на базе Петрозаводского автотранспортного техникума и Колледжа технологии и предпринимательства.

Фото: Управление пресс-службы Главы Республики Карелия.