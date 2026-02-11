Верховный суд Карелии вынес решение по делу бизнесмена Леонида Белуги

В Верховном суде Карелии вынесли решение по делу известного в республике бизнесмена.

11 февраля высшая инстанция рассмотрела апелляционные жалобы на приговор Петрозаводского городского суда Леониду Белуге, который признал его виновным и назначил штраф – почти полмиллиарда рублей. Прокуратура не согласилась с таким приговором, как и сам осужденный.

В ходе прений прокурор настаивала на изменении приговора и требовала отправить бизнесмена в колонию на 12 лет и назначить ему штраф.

Защита бизнесмена настаивала, что взятки бывшему председателю Петросовета Геннадию Боднарчуку, которого так и не удалось допросить в суде, вовсе не было, как и каких-либо серьезных препятствий для получения разрешения на строительство жилого комплекса. Белуга также говорил, у него не было основания давать взятку. А в последнем слове бизнесмен вспомнил российскую императрицу.

Леонид Белуга обратил внимание судей, что за последние пять лет в Карелии не было вынесено ни одного оправдательного приговора по взяткам. Он вспомнил слова Екатерины II, которая считала, что лучше оправдать десять виновных, чем осудить одного невиновного.

«Взятки на давал»,

- сказал бизнесмен и выразил надежду на благоразумие судей.

Председательствующий Сергей Матвеев огласил решение на апелляционные жалобы. Приговор Петрозаводского городского суда в части наказания остался прежним, передает из зала суда наш корреспондент.