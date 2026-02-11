В России предложили ввести налог на выгул собак

В России необходимо ввести налог на выгул собак, такой опыт уже применяется в ряде других стран. Об этом 360.ru рассказал общественный деятель Вадим Попов.

Подобный налог уже ввели в Германии, Польше, Чехии, Италии, Дании, Великобритании и других государствах.

Собранные таким образом с жителей страны деньги, по словам Попова, можно направить на поддержку государственных ветеринарных клиник и приютов.

Еще одним плюсом станет формирование ответственности человека за поведение его домашних животных.

«Если он понимает, что необходимо платить за выгул, то несколько раз подумает, брать ли собаку»,

— сказал общественник.

Он уточнил, что сумма налога должна быть символической, иначе люди начнут бояться заводить домашних животных из-за финансовой нагрузки.