Крытый каток в Костомукше планируют открыть осенью

Крытый ледовый каток в городе Костомукша возводят в рамках федерального проекта «Современный облик сельских территорий».

Строим этот важнейший для Костомукши и карельской Арктики спортивный объект благодаря социальным программам Минсельхоза РФ. Здесь нужно сказать спасибо нашим форелеводам. Именно они выступили критерием отбора города для выделения денег по линии Минсельхоза. Здесь будет большая ледовая площадка, которая отлично подойдёт для тренировок. Проект уникальный, но для нас он должен стать типовым – хотелось бы реализовать его в ряде наших городов,

– отметил Артур Парфенчиков.

Как сообщил директор подрядной организации Радик Галимов, работы идут по графику. Строители завершили ключевые этапы подготовки площадки, устройства фундамента и монтажа основного оборудования, включая холодильную машину. В настоящее время заканчивают установку металлоконструкций, приступают к монтажу крыши и обшивке сэндвич-панелями. Вся необходимая инфраструктура подведена к зданию.

Федеральный проект «Современный облик сельских территорий» входит в государственную программу Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» (КРСТ). Эта программа – важный инструмент развития Карелии: она позволяет создавать современную инфраструктуру в малых городах и поселках, повышать качество жизни, стимулировать местную экономику и привлекать новых жителей.

Костомукшане с нетерпением ждут открытия катка, который станет центром спортивной жизни, местом для тренировок, соревнований и семейного отдыха.

Министерство сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия совместно с администрацией Костомукшского муниципального округа координирует все этапы реализации проекта. Финансирование обеспечивается за счет средств федерального бюджета, республики и внебюджетных источников, в том числе вклада крупного бизнеса.