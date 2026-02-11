В Карелии попробуют восстановить популяцию жемчужницы и лосося

Заповедник «Кивач» получил грант на реализацию своего проекта «Сквозь время: жемчужница и лосось – вместе навсегда», сообщили в паблике организации.

Проект стартует в марте этого года и завершится в октябре 2028 года. За это время планируется провести мероприятия по восстановлению популяций редких видов жемчужницы обыкновенной и лосося озерного в реке Суна в границах заповедника.

Инициаторы проекта планируют убедить местное население в необходимости сохранения и восстановления моллюска и рыбы и мест их обитания.