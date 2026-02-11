Парки и скверы Петрозаводска очищают для пешеходов

Сотрудники Кондопожского ДРСУ следят за состоянием общественных территорий в Петрозаводске. Об этом рассказывает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Мобильные бригады и техника работают в парках и скверах города. От снега очищают парки Мира, Зарецкий, Лес Победы, Петровский родник, Лесной ключ и аллеи Дружбы, Отцов, Березовую. Спецтехника убирает скверы Анны Рогозкиной, Михаила Калинина, Бородинский, Якорный, Маршала Мерецкова, Машезерский, аллеи Дружбы и Отцов, а также парки Березовая роща, Лососинский и Малый сад.

Горожанам напомнили, что они могут пожаловаться на плохую уборку Петрозаводска в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 051.

