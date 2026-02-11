Важных свидетелей по делу Леонида Белуги не смогли допросить в суде

11 февраля Верховный суд Карелии продолжил рассматривать апелляционные жалобы на приговор городского суда бизнесмену Леониду Белуге. Напомним, в октябре Петрозаводский горсуд признал его виновным и назначил штраф в размере 499 млн рублей.

На судебном заседании в январе сторона защиты бизнесмена просила допросить в качестве свидетеля бывшего председателя Петросовета Геннадия Боднарчука, осужденного за взятки, злоупотребление полномочиями и их превышение. Его приговорили к 15 годам колонии строгого режима и штрафу в 100 миллионов, но впоследствии приговор изменили, уменьшим срок заключения до 14 с половиной лет. Осужденный Боднарчук отправился на СВО.

По информации адвокатов, бывший спикер городского совета проходит лечение в одном из медучреждений Санкт-Петербурга. В адрес суда пришла информация, что по медицинским показаниям Боднарчук не сможет принять участие в заседании суда. В зале суда 11 февраля его не было.

Допросить не удалось и еще одного важного свидетеля - бывшего сотрудника администрации Петрозаводска Ратникова, который ушел на СВО.

В прениях сторон Белуга сказал, что Ратников был другом его старшего сына, являлся грамотным специалистом и никогда не пошел бы на нарушение закона. Но у него был, по мнению бизнесмена, один недостаток - любовь к алкоголю.

«Без пива и алкоголя ему не работалось», - сказал Белуга. Это, по его мнению, и стало причиной увольнения из мэрии.

Выступая в прениях сторон, прокурор Наталья Силкина сказала, что считает наказание в виде штрафа несправедливым, так как, по ее мнению, судья Петрозаводского горсуда Татьяна Петина «переоценила личность осужденного».

По мнению гособвинителя, значимость личности Белуги в масштабах Петрозаводска и Карелии давало ему ощущение вседозволенности. Силкина просила изменить приговор и назначить Белуге наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием в колонии строгого режима и штрафа в 10-кратном размере от вменяемой бизнесмену взятки.

Адвокаты бизнесмена настаивали, что следствием не было представлено никаких доказательств того, когда и где Белуга договорился с Боднарчуком о взятке.

Линия защиты состояла в том, что никакой взятки вообще не было, Боднарчуку не предоставлялась скидка в размере 8 миллионов рублей при покупке трех квартир в ЖК «Свой Берег», да и серьезных препятствий для получения разрешения на строительство жилого комплекса у компании не было.

Леонид Белуга тоже выступил в прениях сторон. Он рассказал, что сначала Боднарчук хотел купить квартиру в ЖК «Аквамарин», но его не устроила цена. В то время была практика расчета за квартиры частично наличными, так как сфера строительства переживала серьезный кризис.

Белуга настаивает, что Боднарчук полностью рассчитался за квартиры, просто часть суммы заплатил наличными. Этот способ оплаты, по словам Белуги, в суде подтвердили многочисленные свидетели, которые тоже приобрели квартиры у ООО «Тонус». Он отметил, что имел право продавать квартиры по той цене, по которой посчитал нужным: «Как захотели, так и могли продать».

Белуга настаивал, что цена зависела от реальной ситуации в компании. Бизнесмен утверждал, что в его компаниях коррупция «строго не практикуется». Также сказал, что у него вообще не было основания давать кому-то взятку за получение разрешения на строительство. По его мнению, в приговоре нет ни одного доказательства того, что он давал взятку. Он охарактеризовал судебное разбирательство в суде первой инстанции как «циничное глумление над презумпцией невиновности».