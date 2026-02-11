11 февраля 2026, 13:43
Происшествия

Автомобили жестко столкнулись на одной из главных улиц Петрозаводска

ДТП на улице Ровио попало в объектив камеры наблюдения
ДТП на Ровио
Фото, видео: Sampo.ru

Сегодня в 12:14 в Петрозаводске произошло ДТП на улице Ровио. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании Sampo.ru.

На кадрах видно, как автомобиль, ехавший по главной дороге, таранит машину, которая выполняла левый поворот, не предоставив преимущества в движении. Случилось жесткое столкновение, после которого транспортные средства улетели в сугроб.

Ранее сообщалось о том, что кабину фуры разорвало после аварии на федеральной трассе.

