Автомобили жестко столкнулись на одной из главных улиц Петрозаводска

Сегодня в 12:14 в Петрозаводске произошло ДТП на улице Ровио. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании Sampo.ru.

На кадрах видно, как автомобиль, ехавший по главной дороге, таранит машину, которая выполняла левый поворот, не предоставив преимущества в движении. Случилось жесткое столкновение, после которого транспортные средства улетели в сугроб.

Ранее сообщалось о том, что кабину фуры разорвало после аварии на федеральной трассе.