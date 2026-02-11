В полиции прокомментировали массовую драку в Петрозаводске

Сотрудники полиции проводят проверку по факту массовой драки, произошедшей вечером 10 февраля на улице Мерецкова в Петрозаводске. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

По данным правоохранителей, к сотрудникам ППС обратились двое несовершеннолетних и отец одного из них. Мужчина рассказал, что подростков избили некие люди, которые скрылись на автомобиле ВАЗ с надписями на кузове. Вскоре эту машину нашли недалеко от места конфликта.

Сейчас стражи порядка устанавливают личности участников драки и обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято дальнейшее решение.

Напомним, вечерний инцидент попал в объектив городской камеры наблюдения.