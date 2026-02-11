Жители Карелии установили рекорды на Спартакиаде трудовых коллективов

В Петрозаводске прошёл первый этап республиканской Спартакиады трудовых коллективов — многоборье ГТО, в рамках которого были установлены многочисленные рекорды, рассказали в Центре спортивной подготовки.

В соревнованиях приняли участие более 130 сотрудников из 23 организаций республики. Спортсмены состязались в восьми дисциплинах, разделённых по полу и возрастным группам.

Сильнейший среди мужчин в подтягиваниях из виса на высокой перекладине выполнил 30 повторений. Лучший результат среди женщин в отжиманиях – 52 повторения.

Рекордные значения были зафиксированы и в дисциплине «Наклон вперёд из положения стоя на гимнастической скамье». Лучший результат у мужчин - 27 см, у женщин - 26 см.

Результаты лидеров в поднимании туловища из положения лежа на спине (пресс): 73 и 67 раз, среди мужчин и женщин соответственно.

В прыжке в длину с места – 320 см и 224 см – лучшие показатели среди мужчин и женщин.

За 26 секунд дистанцию в 50 метров вольным стилем преодолел самый скоростной пловец, а за 33 секунды – самая быстрая пловчиха.