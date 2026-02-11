Мужчину жестоко избили на улице, он умер через пару дней в больнице

22-летнего жителя Карелии подозревают в гибели знакомого в Повенце. В отношении молодого человека завели дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

В декабре прошлого года между 22-летним парнем и 45-летним знакомым вспыхнул конфликт. Молодой человек в тот момент был нетрезв. Как предполагают карельские следователи, во время ссоры молодой человек сильно избил оппонента – он бил руками и ногами по голове жертвы.

Пострадавший смог дойти до дома, родные вызвали скорую помощь, его увезли в больницу. Но через несколько дней пациент умер от травмы головы.

Подозреваемого в избиении допросили, он сознался. Расследование продолжается.