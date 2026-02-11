Стал известен средний возраст невест в России

В 2025 году средний возраст невест составил 33,2 года, а женихов — 35,3 года, сообщает ЗАГС Карелии со ссылкой на данные портала «Реестр ЗАГС».

По данным источника, за последние пять лет средний возраст вступления в брак вырос почти на три года. Причины изменений прокомментировала психолог Татьяна Рубан.

По мнению эксперта, тенденция связана с «достигаторством» и иллюзией, что «я еще недостаточно хорош, недостаточно многого добился, цель не достигнута».

При этом статистика и социологические опросы говорят об увеличении количества семей, в том числе многодетных. По данным, приведенным источником, за три года в России в 2,5 раза возросло количество браков. С начала ноября 2025 года число многодетных семей в нашей стране выросло на 8,5% и составляет 2,9 млн.