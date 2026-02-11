Петрозаводчанка завоевала корону «Мисс Интернационал» среди глухих

Петрозаводчанка одержала победу на международном конкурсе среди глухих, который на днях прошел на Филиппинах.

Ариадна Любимова представила Россию на конкурсе Miss and Mister Deaf International и, несмотря на трудности, завоевала главную корону конкурса. Об этом девушка рассказала в соцсети.

фото с VK-страницы Ариадны Любимовой

По словам петрозаводчанки, в финале конкурса кроме нее оказались три девушки из Африки и три участницы из Азии. Девушка призналась, что победить было трудно, строгое жюри задавало сложные вопросы. При этом у петрозаводчанки было мало времени на изучение международного жестового языка, поэтому возникали сложности в понимании и общении. Также конкурсанткам приходилось много времени проводить на высоких каблуках. Петрозаводчанка призналась, что старалась преодолеть все трудности.

«Главная корона «Мисс Интернационал» (MMDI) едет в Россию! Я в восторге»,

- поделилась впечатлениями Ариадна.

По информации ИА «Республика», петрозаводчанка лишилась слуха в детстве после гриппа. Девушка занимается творчеством, создает одежду. Она успешно окончила колледж технологии и предпринимательства по направлению «Портной», записывала песни на жестовом языке и не раз побеждала в разных конкурсах.