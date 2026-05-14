Лидер группы «Ангел Небес» рассказал о подготовке к фестивалю «Воздух»

Текст: Ольга Шаталова

Фото: Наталья Янина

20 лет назад в Туле появился необычный феномен. Группу «Ангел Небес» уже спустя полгода после основания признали лучшей рок-командой региона. Скоро команда завоевала приз зрительских симпаний на 19-й Московской рок-лаборатории. Череда ярких выступлений на фестивалях, ротация в эфире «Нашего радио — Тула»... Об «Ангеле» узнали! В 2009 году музыканты переезжают в Питер, и уже оттуда выступают по всей стране. Их песни «Дайте мне один патрон», «Белые ночи» на слуху у многих.

Слушателям нравится необычный, интеллигентный стиль вокалиста Вячеслава Никанорова. Творчество группы в начале карьеры он называл рок-шансоном. Также солист говорит о том, что его образы, стиль — это некие видения, пришедшие во сне. Именно это создает фирменный стиль команды. Умный глубокий рок с налетом питерской тоски.

На юбилейном фестивале «Воздух Карелии» в 2025 году Вячеслав вел программу третьей сцены «Увлеченные делом». Удивлял зрителей стихами собственного сочинения и отыграл с группой запоминающийся сет! Конечно, ребята собираются и на ближайший фестиваль, который пройдет с 11 по 14 июня на петрозаводском аэродроме «Пески». «Петрозаводск говорит» спросил музыкантов о настрое перед большим музыкальным приключением.



— Вячеслав, чем отличается ваша подготовка к сетам на open air фестивалях от концертов в зале?

— Готовиться к фестивалям всегда намного проще, потому что для этого нужно просто вспомнить основные хиты – так уж устроен фестивальный мир, что люди приезжают со всех уголков страны и ждут от тебя именно самые известные и любимые песни.

Но, правда, мы так устроены, что всегда хотим сделать для зрителя сюрприз и придумываем сами себе дополнительные нагрузки. Это может быть либо очень старая, либо совсем новая песня, или какие-нибудь перформансы на сцене.

В общем, нас путь попроще никогда не устраивал.

Вячеслав Никоноров на фестивали ездит с сыновьями

— Какое у вас главное впечатление от фестивалей «Воздух в Карелии» прошлых лет?

Главное впечатление – это то, что фестиваль стал для нас родным домом, и мы много лет приезжаем сюда, как на свою родину. Знаешь уже всех – от директоров и менеджеров до администраторов и охранников. Да и сотни зрителей узнаешь с первого взгляда. Ну и, конечно, эта дружеская атмосфера вкупе со сказочной карельской природой не отпускают потом несколько месяцев.

— Что за программу вы везете на этот раз, какие будут сюрпризы для публики?

— Ровно через неделю после фестиваля группе «Ангел Небес» исполнится 20 лет, поэтому зрители «Воздуха» первыми на планете Земля увидят отрывок нашей юбилейной программы!