До фестиваля «Воздух Карелии» осталось меньше месяца

Текст: Елена Малишевская, фото: фестиваль «Воздух Карелии»

11 июня в Петрозаводске, на аэродроме «Пески» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Главы Карелии Артура Парфенчикова стартует музыкальный фестиваль «Воздух Карелии» (0+). Он продлится четыре дня, своё участие в фестивале подтвердили более 50 артистов: от старого доброго рока (Алиса, Горшенёв, Агата Кристи, Гарик Сукачёв) до представителей альтернативных жанров, в которых я лично не разбираюсь, но о которых многие говорят: Женя Трофимов с группой «Комната культуры», NЮ (Юрий Николаенко), Sqwoz Bab, Полналюбви. Каких ароматов ждать от «Воздуха Карелии» в 2026 году? Об этом мы поговорили с продюсером фестиваля Максимом Мазуровским.

- Максим, крупнейший рок-фестиваль страны «Нашествие» не проводится уже лет семь. В прошлом году отменили проведение сразу нескольких музыкальных мероприятий под открытым небом: в Нижегородской области, в Калужской... «Воздух Карелии» держится и бьёт рекорды по продаже билетов. За счёт чего не только стабильность, но и прогресс?

- «Воздух Карелии» - крупнейшее в СЗФО четырёхдневное семейное событие, решающее целый ряд государственных задач. Поэтому фестиваль проводится при поддержке руководства Карелии и администрации президента. И это позволяет снимать часть, скажем так, напряжения, связанного с согласованиями. На фестивале особое внимание уделяется вопросам безопасности, мы работаем в плотном и постоянном контакте с силовыми и контролирующими структурами. На наш взгляд, общими усилиями мы предпринимаем исчерпывающие меры, чтобы угроз для проведения фестивалю не было. Проект нужен десяткам тысяч активных людей, городу Петрозаводску, республике Карелия и стране.

Относительно формата фестиваля: «Воздух Карелии» уже как четыре года совсем не тот «Воздух», который был в 2005-2015 годах. Он стал семейным, мультиформатным и очень качественно организованным. В прошлом году фестиваль посетили более 45 тысяч зрителей, более двух тысяч детей. Все чувствовали себя комфортно и безопасно, очень многие говорят об уюте и особой атмосфере. Люди делятся своими впечатлениями от фестиваля в соцсетях, в кругу друзей и родственников. Как результат – увеличение интереса к фестивалю, особенно от тех, кто там никогда не был.

- Скептики, которые плохо читают афишу фестиваля, говорят: «Опять у вас там Кинчев, и больше никого». Я афишу прочитала, признаюсь, что примерно треть участников не знаю. Кто такой (или кто такая) NЮ? Какую музыку исполняет Sqwoz Bab? Чего нам ждать от Монгола Шуудана?

- В этом году фестиваль пополнился целым рядом артистов, которые никогда не выступали в Карелии, а при этом они собирают большие площадки по всей стране. Песни Жени Трофимова из группы «Комната культуры» даже я исполняю под гитару, у него особая аудитория. Поклонники Юрия Николаенко или НЮ вряд ли бывали на «Воздухе Карелии», это попсовый артист, но на фестивале даст и рок-н-ролльного драйва. Sqwoz Bab просили многие наши волонтёры и, судя по обратной связи, на фестиваль придёт много школьников и студентов, которые его слушают. При этом артист откорректирует своё выступление так, чтобы оно соответствовало семейному фестивалю.

Половина состава в этом году – это группы, которые никогда не выступали на фестивале. Radio Tapok, Сектор Газа, Distemper, Линда, Монгол Шуудан, Торба-на-Круче, Эпидемия, Спектакль Джо, Альянс, Plamenev – их давно ждут в Карелии. У каждого артиста – своя творческая ниша.

- Пару лет назад за фестивалем плотно закрепился эпитет «семейный». Сейчас организаторы всё чаще подчёркивают, что он «мультиформатный». Что ты как главный организатор «Воздуха Карелии» вкладываешь в это понятие?

- Наша задача – собрать на фестивале семью, чтобы папа (условно) наслаждался Гариком Сукачёвым или Кинчевым, мама – НЮ и Женей Трофимовым, а дети – Sqwoz Bab или Радио Тапком. В этом суть мультиформатности – на фестивале каждый член семьи найдет себе артиста по душе, а инфраструктура фестиваля позволит отдохнуть всей семьёй или перезагрузиться в одном из разноформатных пространств.

У меня трое детей, в прошлом году они самостоятельно гуляли по фестивалю, кушали мороженное, играли в игры, фотографировались у голубого вертолёта. И я не переживал за них. Как и многие родители, я знаю, что с ними на фестивале всё будет хорошо, а я могу там заниматься тем, что мне интересно. Так многие семьи поступают.

- Правда ли, что мест в палаточном городке уже нет, все билеты проданы?

- В этом году у нас три палаточных городка: парк, поляна и гостиница. В парке, который мы обустроили в «Песках» в прошлом году, действительно, все места уже проданы. В небольшой палаточной гостинице (условно «всё под ключ») ещё есть места. А на поляне с учётом того, что нам выделили дополнительные три гектара земли, надеюсь, мест хватит всем. В прошлом году нам пришлось остановить продажи палаточных мест в начале июня. Судя по динамике продаж, палаточников будет больше, но и площадей у нас больше.

- В прошлом году был побит рекорд посещаемости «Воздуха Карелии», но в этом, судя по всему, ожидается новый. Будет ли всем комфортно при таком аншлаге?

- Благодаря грантам Президентского фонда культурных инициатив, мы обустраиваем несколько комфортных зон для взрослых и детей, приобрели множество шатров, мебели, тентов, палаток и прочей «мелочи», которая сильно улучшает комфорт для зрителей. Все четыре дня работает ЗАГС, в прошлом году мы официально поженили 10 пар и 497 – шуточно. Есть вип-зона, множество мест, где можно посидеть и полежать. Фестиваль «Воздух Карелии» - большой семейный комфортный и музыкальный пикник на природе.

- Какие развлечения, кроме музыки, твоя команда готовит для посетителей «Воздуха Карелии», особенно семейных, с детьми?

- Напомню, что дети до 10 лет проходят бесплатно, а из многодетных семей – до 14 лет. Для детей организовано множество аттракционов, настольных игр, интерактивных активностей. В точках питания для них есть вкусняшнки разные, будут домики с мороженным. Можно просто побегать или, наоборот, полежать на траве.

- Все последние фестивали были особые категории гостей, которые могли пройти на «Воздух Карелии» бесплатно. Будет ли продолжена традиция в этом году?

- Кроме детей, на «Воздух Карелии» бесплатно проходят инвалиды-колясочники, а также семьи погибших участников СВО. Кроме того, я ежегодно поощряю разные категории детей пригласительными билетами, а для участников СВО третий год проводилась скидочная акция.

- Ну и традиционный вопрос: зачем нужно идти на «Воздух Карелии»?

- А куда ещё-то ходить, где так хорошо, комфортно, масштабно и музыкально? «Воздух Карелии» - действительно лучшие выходные карельского лета, во время которых можно не только увидеть десятки именитых артистов, отдохнуть и перезагрузиться. Это возможность встретиться с друзьями и родственниками, познакомиться с кем-то и даже найти свою судьбу.

Почти четверть века я организовываю концерты и фестивали в разных регионах и странах. Точно знаю, «Воздух Карелии» - настоящее событие, которое нужно обязательно посетить.