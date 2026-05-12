Автомобиль вошел в левый поворот и влетел в легковушку на встречке

Два автомобиля столкнулись в Петрозаводске утром 12 мая. ДТП произошло в районе перекрестка Суоярвского шоссе, Сталинградской улицы и Лесного проспекта.

Судя по кадрам, автомобиль совершал левый поворот с шоссе, наехал на бордюр, после чего влетел в автомобиль, который двигался прямо по Сталинградской улице в сторону Древлянки.

На месте работали сотрудники дорожной полиции. А движение в месте аварии оказалось затруднено.