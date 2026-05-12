12 мая 2026, 14:37
Три человека приехали на рыбалку и погибли в автомобиле
В ХМАО обнаружены тела погибших людей после пожара
В Ханты-Мансийском автономном округе тела трех человек были обнаружены в сгоревшем автомобиле. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.
По данным ведомства, 8 мая при тушении лесного пожара у реки был обнаружен автомобиль, в котором находились три трупа. Отмечается, что мужчины приехали на рыбалку и использовали машину под ночлег. По предварительным данным, причиной пожара могло стать неправильное использование газовой горелки.
По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Назначены необходимые экспертизы.
