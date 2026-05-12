Три человека приехали на рыбалку и погибли в автомобиле

В Ханты-Мансийском автономном округе тела трех человек были обнаружены в сгоревшем автомобиле. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

По данным ведомства, 8 мая при тушении лесного пожара у реки был обнаружен автомобиль, в котором находились три трупа. Отмечается, что мужчины приехали на рыбалку и использовали машину под ночлег. По предварительным данным, причиной пожара могло стать неправильное использование газовой горелки.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Назначены необходимые экспертизы.

Ранее сообщалось о том, что школьный автобус перевернулся в российском регионе.