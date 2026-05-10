Крысы, турналог, пустые кашпо. Что тревожит карельский турбизнес

Текст, фото: Антонина Кябелева

В конце апреля в петрозаводской администрации состоялось заседание координационного совета по подготовке к новому туристическому сезону. Мероприятие носило чисто информационный характер и внешне выглядело основательно «приглаженным». Проблемы, с которыми все чаще сталкивается туристический бизнес, оставались за рамками этой встречи.

В самом конце встречи слово взяла генеральный директор ООО «Питер-Инн» Елена Аскерова. Ее выступление настолько диссонировало с предложенной городской властью повесткой, что сразу привлекло внимание присутствующих.

А ведь Аскерова просто рассказала о тех реалиях, в которых сегодня вынужден существовать гостиничный бизнес. Именно об этом мы и поговорили с гендиректором крупнейшего в Петрозаводске отеля.

- Елена Алексеевна, на заседании координационного совета вы обозначили целый комплекс проблем, с которыми сталкивается туристический бизнес в целом и гостиничный, в частности. Но начать наш разговор мне бы хотелось с прогнозов относительно летнего туристического сезона в Карелии. Мелкий и средний бизнес жалуется на то, что ощущается серьезные спад туристического интереса к Карелии. Фиксируете ли вы подобные тенденции?

- Спад туристического потока произошел еще в 2025 году. Это мы увидели по заполняемости нашей гостиницы. В июле прошлого года она была заполнена только на половину. Несмотря на то, что погода в сентябре прошлого года нас радовала, по сравнению с первым осенним месяцем 2024 года мы наблюдали необычную картину резкого сокращения количества гостей. Нельзя сказать, что прошлый год был провальным, но начало стагнации сложно было не заметить. Новогодние праздники для нашего отеля прошли довольно позитивно. Мы не ожидали наплыва туристов на 8 марта. Его и не случилось. Мы активно работаем с детскими группами, которые участвуют в различных городских фестивалях. Это позволяет удерживать заполняемость номерного фонда на среднем уровне. Если в 2022-2024 годах мы забыли о том, что такое межсезонье, то сейчас это понятие стало возвращаться.

В последнее время резко изменилось так называемое «окно бронирования». Это период между бронью номера и реальным приездом гостей. Сейчас у нас 20 процентов туристов бронируют номер либо накануне, либо в день приезда. Это очень большое окно бронирования, затрудняющее планирование нашей финансовой деятельности. Не буду скрывать, что в этом году у меня как у руководителя возникло ощущение тревоги.

- С чем вы связываете сокращение туристического потока?

- Возможно, туристы чаще стали арендовать квартиры, возможно, у людей просто не хватает денег на путешествия, особенно в Карелию. Не секрет, что съездить с семьей отдохнуть в Карелии – это очень дорогое удовольствие.

Мне кажется, что туристы просто выбирают другие направления. Я много путешествую и вижу, насколько внимательно небольшие городки подходят к благоустройству, к оформлению городского пространства. К сожалению, карельская столица не может этим похвастаться. Хотелось бы, чтобы приезжая в Петрозаводск, люди сразу получали бы заряд хорошего настроения. А с чем сталкивают гости нашего города? Выходишь с вокзала и видишь кашпо, в которых ничего не растет. Раньше были хоть пластмассовые туи.

Такое чувство, что Петрозаводск стал перевалочной базой: утром гости уезжают из Петрозаводска и возвращаются только вечером. Или используют визит в Петрозаводск, чтобы отдохнуть и двинуться дальше.

И дело не в деньгах. На то, чтобы украсить город, посадить цветы, организовать интересные арт-пространства, их достаточно. Яркий пример - маленький Зеленоградск в Калининградской области.

Там городское пространство организовано с такой любовью к его жителям и гостям, реализовано столько креативных идей, настолько тщательно продумана каждая мелочь, начиная от внешнего облика раздевалок на пляже и заканчивая остановочными комплексами, что в Зеленоградск хочется постоянно возвращаться.

И, безусловно, карельской столице не хватает крупных интересных событий, притягивающих туристов.

- А зимний фестиваль «Гиперборея», например? Ведь он как раз был задуман для того, чтобы в феврале, когда традиционно ощущается спад туристического потока, привлечь в карельскую столицу побольше гостей.

- К сожалению, фестиваль «Гиперборея» не стал точкой притяжения туристов. Хотя сам фестиваль красочный, яркий, интересный. Возможно, плохо построена рекламная кампания, но мы не наблюдаем притока туристов.

Другое дело, фестиваль «Воздух». Но городская власть к этому фестивалю отношения не имеет. «Воздух» собирает в Петрозаводске очень много и артистов и гостей, которые едут именно на это мероприятие. Но это происходит раз в год, а подобных по масштабу мероприятий должно быть больше.

И хотелось бы увидеть больше креативных идей, исходящих от администрации города. Мы с городской администрацией теперь, образно говоря, в одной лодке. С нас собирают туристический налог, который остается в городской казне. А он напрямую зависит от того, сколько гостей к нам приехало, и как надолго они у нас остановились.

- Владельцы небольших отелей и баз отдыха, помимо высоких тарифов на электроэнергию, жалуются, что введенный с прошлого года турналог превратился для них в дополнительное финансовое бремя. «Питер-Инн» самая большая по номерному фонду гостиница в Петрозаводске. Как вы оцениваете влияние турналога на вашу финансовую устойчивость?

- Начну с того, что у нас газовая котельная, и это, конечно, огромный плюс по сравнению с базами отдыха, которые отапливаются за счет электроэнергии. По поводу туристического налога ситуация, на мой взгляд, выглядит странно. Налог ввели, даже не обсудив с представителями турбизнеса. Нас просто поставили перед фактом: мол, первый год он будет 1%, второй год – 2 % и далее по возрастающей.

В прошлом году ООО «Питер-Инн» заплатило в виде турналога 3,2 миллиона рублей. За первый квартал 2026 года с учетом повышения ставки налога мы заплатили 998 тысяч рублей.

При этом куда идут деньги, собранные в качестве туристического налога, непонятно.

Я понимаю, что пополнять бюджет нужно. Но хотелось бы взвешенного подхода. Можно устанавливать высокую ставку, когда в отелях много туристов. Но зачем подрубать финансовую устойчивость предприятий в периоды, когда они с трудом удерживаются на плаву? В «мертвые» месяцы, когда туристов мало, разумно установить пониженную ставку. С моей точки зрения, к введению турналога подошли формально, даже не попытавшись просчитать возможные последствия и предвидеть риски.

В прошлом году городская администрация просила нас приобрести за 4 миллиона рублей остановочный комплекс, который хотели установить у железнодорожного вокзала. Мы подобные траты себе позволить не можем. Но то, что мы заплатили в качестве турналога, могло бы позволить администрации установить современный остановочный комплекс. А его как не было, так и нет.

- Во время своего выступления на заседании координационного совета вы весьма эмоционально рассказывали о засилье крыс, встречающих на вокзале гостей карельской столицы. Насколько я поняла, в борьбе с грызунами успехов пока не заметно?

- Когда приходит московский поезд, то первое, что часто могут увидеть гости нашего города, это беспардонно шныряющие крысы, которые давно ничего не боятся. Недалеко от отеля находится контейнерная площадка, возле которой вечером страшно ходить. У меня есть видео, как там бегают крысы, забираются на капоты автомобилей, чувствуя себя абсолютно вольготно. Мы не ждем общегородской дератизации, пытаемся бороться собственными силами. У меня санинспектор регулярно обходит территорию, кладет в крысиные норы отраву, но это помогает лишь на какое-то время.

Год назад была сделана общегородская дератизация, и около контейнерной площадки вдоль дороги появились трупы крыс. Из окон гостиничных номеров, выходящих во двор, вся эта ужасная картина была прекрасно видна. Мы обратились в городскую администрацию с просьбой убрать мертвых грызунов. Нам ответили, что денег на это в контракте по дератизации не заложено.

Возник вопрос: а кто должен приводить территорию в порядок? Пришлось сотрудникам отеля этим заниматься. О какой туристической привлекательности карельской столицы можно вести речь, когда мы даже с крысами не можем справиться? У нас в отеле специалист постоянно следит за фундаментом, чтобы не появилось даже малейшего отверстия. Мы живем в состоянии постоянной круговой обороны от грызунов.

Я не отношу себя к пессимистам, я, скорее, реалист. Скорее всего, мы уже не увидим того туристического интереса к Карелии, который наблюдали два года назад. Особенно если и дальше в Петрозаводске не будет никаких кардинальных изменений.

На заседании совета по туризму говорились очень правильные слова о том, что перемены возможны только совместными усилиями городской власти и бизнеса. Но для начала нужно собрать нас вместе и хотя бы выяснить круг самых острых проблем. Мы с коллегами из других гостиниц постоянно общаемся и обсуждаем сложившуюся ситуацию. Мы открыты для диалога, мы можем предложить пути решения, мы готовы искать компромиссные варианты. В последнее время создается впечатление, что городская власть пытается не замечать реальных проблем. Но они сами собой не исчезнут. Очевидно, что сегодня Петрозаводск в плане туристической привлекательности проигрывает многим другим российским городам. Разрыв будет только увеличиваться, если ограничиться исключительно составлением модных «дорожных карт», по которым никто никуда не едет.

P.S. По данным, предоставленным редакции аналитиками Seldon.Basis, чистая прибыль ООО «Питер-Инн» сократилась в 2025 году на 18 миллионов рублей, или на 34%, по сравнению с 2024 годом.