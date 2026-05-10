В понедельник в Карелии сохранится теплая погода

В понедельник, 11 мая, в Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, днем — небольшой дождь. Ветер южный, юго-восточный: ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +3...+5°С, днём +11...+13°С. Атмосферное давление будет падать.

В Карелии будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части — небольшой дождь. Ветер южный, юго-восточный, умеренный. Температура воздуха ночью 0...+5°С, днём +9...+14°С.

По прогнозу Федеральной метеослужбы: в Калевале ночью +2 °C, днём +10 °C.

В Кеми ночью +3 °C, днём +12 °C.

В Кондопоге ночью +4 °C, днём +11 °C.

В Медвежьегорске ночью +4 °C, днём +12 °C.

В Олонце ночью +3 °C, днём +13 °C.

В Пудоже ночью +4 °C, днём +14 °C.

В Сегеже ночью +4 °C, днём +13 °C.

В Сортавале ночью +2 °C, днём +10 °C.

В Суоярви ночью +4 °C, днём +12 °C.