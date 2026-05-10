10 мая 2026, 15:39
Пожар сильно повредил квартиру в городе Карелии

Деревянный дом горел в Сортавале
Сегодня, 10 мая, в 12:50 на пульт диспетчера пожарной охраны поступило сообщение об огненном происшествии в двухэтажном деревянном доме, сообщили в паблике «38 пожарно-спасательная часть г. Сортавала».

По данным источника, горела квартира на втором этаже, а жильцы самостоятельно вышли на улицу. С огнем боролись специалисты из Сортавалы и поселка Хелюля. Им удалось быстро ликвидировать пожар, причина которого устанавливается. Сообщается, что квартира сильно повреждена.

Ранее сообщалось о пожаре, который произошел в Олонецком районе, где сельчане отстояли от огня дом.

