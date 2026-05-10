Жители Олонецкого района отстояли от огня дом

Сегодня, 10 мая, в 12:08 на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в деревне Большая Сельга Олонецкого района, сообщили в паблике «ОПС по Олонецкому району».

По данным источника, горела хозяйственная постройка. Для ликвидации пожара были направлены 6 специалистов и две автоцистерны.

Отмечается, что местные жители организовали тушение пожара до приезда огнеборцев, и благодаря их действиям жилой дом остался целым. Во время пожара никто не пострадал.

