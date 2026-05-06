История о лодочных гаражах в Карелии дошла до суда

Текст: Елена Малишевская, фото: Антонина Кябелева

5 мая в Прионежском суде состоялось предварительное заседание по делу о лодочных гаражах. Прокурор Прионежского района подал иск после публикации сайта «Петрозаводск говорит»: осенью 2025 года журналист нашего издания побывала на песчаном пляже возле села Шелтозеро, где возникли странные строения, напоминающие летние домики для отдыха. Многие из них с окнами, подведенными коммуникациями, включая телевидение, возле некоторых даже разбиты грядки и высажены цветы. Владельцы строений уверяют, что это лодочные гаражи. Именно с такой формулировкой они получили разрешение на их возведение.

Истца в суде представляет заместитель прокурора Прионежского района Михаил Кузнецов. Он требует снести строения и привести участки земли в первоначальный вид. Ответчиков защищает Ольга Яковлева.

Любопытный факт: прокуратура вслед за журналистом нашего издания насчитала пять домиков, выдающих себя за лодочные гаражи. В том числе добротное двухэтажное здание. Однако исков подано только четыре. В том числе против бывшей главы Шелтозерского вепсского поселения Ирины Сафоновой. Против владельца этого прекрасного «гаража» иска нет.

Как рассказала нам в кулуарах суда Ольга Яковлева, ей называли имя владельца этой постройки. Нашей редакции его имя осталось неизвестным. Почему против него не подан иск, она не знает.

В ходе предварительного следствия установлено, что Министерство имущественных и земельных отношений Карелии выдало ряд разрешений на установку лодочных гаражей на берегу Онежского озера в 2021 году. То, что было в итоге построено, возмутило жителей села Шелтозеро. Прокуратура провела проверку, факты, о которых написал наш сайт, подтвердились. Далее кадастровый инженер инспектор Александра Храпцова обследовала строения и представила отчет, который прилагается к материалам судебного дела. По ее мнению, есть признаки капитального строительства и дачных жилых домов, и, соответственно, нарушения законодательства.

Представитель ответчиков Ольга Яковлева сообщила, что Ирина Сафонова пригласила собственного эксперта по фамилии Горелик. Тот, якобы, обладает нужной квалификацией и, согласно его выводам, домик Сафоновой полностью соответствует понятию «лодочная станция». А то, что к ней подведено электричество, есть телевидение и видеонаблюдение, так это в целях безопасности.

Линия защиты строится на том, что в Градостроительном кодексе четко не определены понятия «дачный домик» и «лодочный гараж».

Юрист Яковлева рассказала в суде, что общалась с участниками «Сямозерского дела», и точно знает, что можно «долго ждать у моря погоды». Онежское озеро непредсказуемое: если сильный ветер, выходить на лодке опасно, вот владельцы судна и сидят в «гараже», ждут. Действительно, почему бы не посидеть в комфорте? За просмотром телевизора, за чашкой чая... Наверное, по этой логике возле домиков высажены цветы - чтобы вид в окошке радовал. Можно еще рядом баню построить - чтобы ждать у моря погоды чистыми...

Судья Татьяна Баранова согласилась с ходатайством защитника - на одно из следующих заседаний будет приглашена кадастровый инженер Александра Храпцова. Ее попросят принести в суд фото- и виедоматериалы. Представленные в ее отчете черно-белые фотографии не устраивают ни истцов, ни ответчиков.

Для Карелии это судебное дело имеет важное значение: слишком много фактов захвата земли, особенно в прибрежных зонах. Количество рыбаков и владельцев лодок в республике огромное, им важно знать четкие критерии - что есть гараж, а что есть попытка спрятать под гараж дом, дачу или другое строение. Кажется, разбирательство будет долгим. Возможно, понадобится еще одна экспертиза. Следующее заседание по этому делу состоится 8 июня.