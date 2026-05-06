Эксперт ВТБ назвал ставку 11–12% комфортной для застройщиков

Застройщики получат возможность запустить массовые скидочные программы, когда ключевая ставка Центробанка закрепится в диапазоне 11–12%. Об этом ТАСС рассказал руководитель департамента кредитования регионального бизнеса - старший вице-президент ВТБ Иван Розинский. По его словам, именно этот уровень является базовым для восстановления рыночной активности.

Я бы назвал уровень между 11% и 12% приемлемым для компаний. При таком уровне ключевой ставки несубсидированные ипотечные ставки окажутся где-то на уровне 13-14%. И в такой ситуации рыночных ставок застройщики уже смогут предлагать массовые скидочные программы, которые сделают реальную ставку, по крайней мере, в начале процесса стройки, т.е. до ввода жилья, меньше 12%,

— пояснил он.

Эксперт считает, что преодоление «психологической отметки» в 12% по ставке ЦБ станет катализатором для роста объемов ипотеки.

А значит, подстегнет жилую стройку, следовательно, и многие другие смежные отрасли, за счет эффекта мультипликатора в экономике,

— отметил топ-менеджер.

В целом ВТБ не видит системных рисков в отрасли жилищного строительства. Долгосрочный спрос на новое жилье будет поддерживаться износом существующего жилого фонда, привлекательностью крупных городов, межрегиональной миграцией. Для многих людей вложения в недвижимость не только потребительская вещь, но и механизм сбережения, подчеркнул Иван Розинский.

Проблемы у отдельных компаний, наверное, могут быть, и, скорее всего, будут, но ничего похожего на какую-то массовую проблематику я не вижу. Есть зоны портфеля, где у нас гораздо больше опасений. Что касается жилой стройки, пока мы остаемся оптимистами,

— сообщил Розинский.

Развитие отрасли также поддерживает интерес покупателей к мегаполисам и регионам с благоприятным климатом.

Такие макро-истории фундаментально, на мой взгляд, определяют позитивное будущее жилой стройки. Если говорить уже о компаниях, то, конечно, отдельные проблемы могут быть, но при практичном и продуманном подходе они вполне решаемы,

— резюмировал Розинский.