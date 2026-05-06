Жителей Петрозаводска пригласили на уборку спортивного комплекса

Жителям Петрозаводска предложили подготовить спортивный комплекс «Курган» к летнему сезону. 8 мая здесь состоится субботник. Информацию о мероприятии анонсировали в паблике «Центр спортивной подготовки».

Уборка мусора вдоль трасс и троп, очистка прилегающих лесных массивов и приведение в порядок территории комплекса и хозяйственных зон — такие задачи стоят перед активными и неравнодушными горожанами.

По словам оганизаторов, перчатки и хорошее настроение — обязательное условие участия в субботнике.

Желающих провести выходной день с пользой для города ждут в 10:00 у дома №3 на Курганском проезде.