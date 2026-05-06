06 мая 2026, 15:14
Жителей Петрозаводска пригласили на уборку спортивного комплекса
В выходной день на «Кургане» состоится субботник
Изображение от Freepik
Жителям Петрозаводска предложили подготовить спортивный комплекс «Курган» к летнему сезону. 8 мая здесь состоится субботник. Информацию о мероприятии анонсировали в паблике «Центр спортивной подготовки».
Уборка мусора вдоль трасс и троп, очистка прилегающих лесных массивов и приведение в порядок территории комплекса и хозяйственных зон — такие задачи стоят перед активными и неравнодушными горожанами.
По словам оганизаторов, перчатки и хорошее настроение — обязательное условие участия в субботнике.
Желающих провести выходной день с пользой для города ждут в 10:00 у дома №3 на Курганском проезде.