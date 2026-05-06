06 мая 2026, 16:51
Старые постройки активно сносят в карельском городе
В Кеми продолжают разбирать деревянные сараи
Фото администрации Кемского округа
В Кеми продолжаются работы по сносу старых деревянных конструкций. Об этом сообщает паблик администрации Кемского округа.
По данным источника, в эти дни демонтаж ветхих сараев идет на улицах Вокзальной и Свердлова. Работы идут по утвержденному плану. Жителей города просят немного потерпеть неудобства, связанные с шумными работами.
Ранее сообщалось о том, что в Кеми отданная под строительство торгового комплекса территория превратилась в захламленный и заросший пустырь.