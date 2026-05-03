Парадоксы статистики: доходы граждан скромные, а торговля пошла в рост

Текст, фото: Антонина Кябелева

Недавно Карелиястат опубликовал сборник, в цифрах рассказывающий о социально-экономическом положении Карелии в сравнении с другими регионами Северо-Запада России. Мы попытались выбрать наиболее интересные и существенные для понимания происходящего показатели.

Индекс промышленного производства в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) в 2025 году составил 100,6%. Другими словами, прошлый год оказался чуть лучше, чем 2024 год. В 2025 году только четыре региона СЗФО продемонстрировали рост промышленного производства: Вологодская область (101,8%), Калининградская область (108,8%), Новгородская область (109%), Санкт-Петербург (105,4%). Самое серьезное падение индекса промышленного производство произошло в Мурманской области (на 11,4%), за ней следует Карелия (на 5,5%), а замыкает тройку аутсайдеров Ленинградская область (на 3,4%).

В сфере добычи полезных ископаемых сокращение промышленного производства зафиксировано во всех без исключения регионах Северо-Запада России. Но в Карелии и Мурманской области удалось сохранить объемы добычи полезных ископаемых почти на уровне 2024 года (снижение произошло только на 0,7%). В других регионах ситуация значительно хуже. В Санкт-Петербурге предприятия отрасли просели на 27,3%.

Обрабатывающие производства в целом по СЗФО 2025 год завершили с небольшим плюсом в 2,4%. В лидерах Калининградская область, которая показала прирост в 11,2%, а в конце списка Мурманская область со снижением показателя на 18,2%.

Сразу за Мурманской областью следует Карелия, где 2025 год для предприятий обрабатывающего производства обернулся снижением показателей на 9,5%.

Если обратиться к производству таких важных продуктов как мясо и рыба, то наша республика демонстрирует своеобразные качели.

Если производство мяса в прошлом году по сравнению с 2024 годом увеличилось на 17%, то производство рыбы сократилось катастрофически — на 30,9%.

По темпам роста производства мяса Карелию обогнали Архангельская область (в 2,4 раза) и Псковская область (на 18,1%). А вот по темпам падения переработки рыбы Карелия, к сожалению, продемонстрировала самый негативный сценарий на Северо-Западе России. И это тем более странно, что в последние годы в республике появилось несколько крупных предприятий по переработке рыбы.

По производству молока (кроме сырого) Карелия завершила прошлый год с плюсом - 1,3%. Самых больших успехов достигла Вологодская область, где производство молока выросло за год на 28,5%. Разница между Карелией и Вологодской областью особенно наглядна, если обратиться к «молочным» показателям в натуральном выражении. В 2025 году в Вологодской области было произведено 181 тысяча тонн молока, в Карелии — чуть больше 20 тысяч тонн, то есть в 9 раз меньше. Казалось бы, Псковская область за год нарастила производство молока на 27,2%, но в натуральном выражении — это только 12,4 тысячи тонны.

В деле производства сырого молока Карелия в прошлом году добилась увеличения показателей на 4,6%. Нас «переплюнула» только Калининградская область, где прирост составил 9,1%. Ситуация выглядит благополучной только внешне.

В натуральных объемах в Карелии в 2025 году было произведено 63,1 тысяча тонны. Это третий показатель с конца: в Мурманской области — 14,8 тысячи тонны, в Республике Коми — 58,2 тысячи тонны. Для сравнения, в Архангельской области этот показатель составил 153,5 тысячи тонны.

Производство хлебо-булочных изделий в республике сократилось в 2025 году на 8,1%. Сокращение объемов производства хлеба и булок происходит в Карелии уже не первый год. Хуже только в Мурманской области, где в прошлом году производство хлебо-булочных изделий сократилось на 12%.

Но если обратиться к натуральным показателям, то может показаться, что мы скоро вообще не увидим на полках хлеб местных производителей. Судите сами: в Карелии в 2025 году было произведено всего 12,7 тысячи тонны хлебо-булочных изделий. Это худший показатель в СЗФО. В Мурманской области, где с производством хлеба и булок тоже ситуация неблагополучная, произвели 16,7 тысячи тонны. Для сравнения, в Республике Коми было произведено 22,3 тысячи тонны, а в Архангельской области — 36,9 тысячи тонны.

Ситуация с инвестициями в основной капитал в целом по СЗФО не отличается позитивными тенденциями. Превысить показатели 2024 года удалось только в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Вологодской областях. В Карелии объем инвестиций сократился на 4,2%. Хуже других ситуация в Республике Коми, где произошло резкое сокращение инвестиций на 25,8%.

Объемы строительства в Карелии в прошлом году увеличились на 13,8%. Это второй результата после Ленинградской области, которая продемонстрировала рост объемов строительства на 40,3%. На третьем месте Санкт-Петербург с мизерным приростом в 1%. Во всех остальных регионах СЗФО произошло падение объемов строительных работ, причем в некоторых весьма ощутимое. В Мурманской области этот показатель рухнул на 49,4%.

Со строительством жилых домов, куда входит и индивидуальное жилищное строительство, положение дел в этой сфере выглядит более оптимистично. В целом по СЗФО объемы строительства жилья увеличились на 3,4%, в Карелии — на 1,9%. Снижение произошло только в Псковской области — на 11,7%. Если обратиться к построенным квадратным метрам, то Карелия находится примерно в середине списка.

А вот с показателями оборота розничной торговли произошли какие-то странные необъяснимые метаморфозы.

В недавно опубликованном приложении к докладу о социально-экономическом положении муниципальных районов, муниципальных и городских округов РК было зафиксировано, что оборот розничной торговли в сопоставимых ценах в Карелии в 2025 году по сравнению с 2024 годом составил 100,8%. Причем в Петрозаводске он даже не дотянул до показателей 2024 года. Эти цифры вполне коррелировались с другими показателями, свидетельствующими о снижении покупательской способности граждан.

Но сборнике по СЗФО мы видим совсем иную картину. Во всяком случае, в Карелии.

Оборот розничной торговли в сопоставимых ценах, то есть с учетом инфляционных процессов, в 2025 году в СЗФО увеличился на 2% по сравнению с 2024 году. А в Карелии он вырос на 6,4%!

Это самый высокий показатель по округу. Другими словами, в одном сборнике оборот розничной торговли в Карелии вырос в 2025 году только на 0,8%, а в другом сборнике — аж на 6,4%. При этом и там, и там речь идет о сравнении в сопоставимых ценах и о 2025 годе, который сравниваются с 2024 годом.

Рост оборота розничной торговли фиксируется везде, кроме Мурманской области, где он сократился на 1,1%. Интересно, что в Санкт-Петербурге, где уровень жизни граждан несравнимо выше, чем в нашей республике, оборот розничной торговли подрос всего на 0,5%.

Однако соотношение продуктовых и непродуктовых товаров в структуре оборота розничной торговли свидетельствует о том, что граждане вынуждены большую часть своих доходов тратить на еду.

В Карелии это соотношение выглядит следующим образом: 51,2% занимают продукты питания, а 48,8% непродовольственные товары.

Считается, что чем большую долю своих денег граждане вынуждены тратить на еду, тем в худшем материальном положении они находятся. Исходя из этой логики, самая непростая жизнь в Мурманской области, где продукты питания в структуре розничной торговли занимают 61,4%, а самая благополучная жизнь в Питере, где доля продовольственных товаров составляет 38,4%.

Стоимость фиксированного набора товаров и услуг в 2025 году составила в среднем по СЗФО 27,5 тысячи рублей в месяц на человека. Самая высокий показатель зафиксирован в Мурманской области — 30,3 тысячи рублей на человека и в Питере — 29,3 тысячи рублей, а дешевле всего можно прожить в Новгородской области - 23,4 тысячи рублей. В Карелии этот показатель в прошлом году, судя по официальной статистике, составил 26,6 тысячи рублей. По дороговизне жизни наша республика находится на средних позициях.

Средняя зарплата в 2025 году (с учетом НДФЛ) составила по СЗФО — 105,2 тысячи рублей в месяц, в Карелии — 81,5 тысячи рублей. Самый низкий уровень зарплат в Псковской области — 63,4 тысячи рублей, самый высокий в Мурманской области — 125,3 тысячи рублей. В Питере среднемесячная зарплата за прошлый год составила 121,4 тысячи рублей. По сравнению с 2024 годом, заметнее других регионов средняя зарплата выросла в Псковской области (на 5,9%), а меньше всего в Мурманской области (на 0,2%). В Карелии и Республике Коми она повысилась на 0,4%.

Среднедушевой доход в четвертом квартале 2025 года составил по СЗФО — 92,7 тысячи рублей на человека, в Карелии — 82,8 тысячи рублей. Самые высокие показатели среднедушевого дохода продемонстрировал Санкт-Петербург — 111,8 тысячи рублей, а самый низкий в Псковской области — 66,4 тысячи рублей. В Мурманской области, где самые высокие, если верить официальной статистике, зарплаты, он составил 109 тысяч рублей.

Судя по данным статистики, в 2025 году по самым важным экономическим показателям Карелии удалось избежать попадания в конец регионального списка, уступив эту неприглядную роль Мурманской области. Парадоксально выглядит ситуация, сложившаяся в Карелии с мясом и рыбой, когда при росте объемов производства мясной продукции зафиксировано резкое падение рыбной. Производство хлебо-булочных изделий в нашей республике уже не первый год переживает серьезный кризис с явным трендом на сворачивание предприятий этой сферы.

Учитывая, что в Карелии у граждан не самые высокие зарплаты и доходы, странно выглядит рекордный рост оборота розничной торговли. Если только не предположить, что республику наводнили богатые туристы, скупающие все подряд, или в статистический сборник закралась досадная ошибка. Ведь даже в Питере с его традиционно более высокими доходами граждан оборот розничной торговли вырос всего на 0,5%. Как говорится, есть над чем поразмыслить.