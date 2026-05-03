03 мая 2026, 16:01
Туристка погибла в Турции после падения на нее светофора
Туристка, гражданка Египта, скончалась в Стамбуле после дорожно-транспортного происшествия, в результате которого на неё упал светофор, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство DHA.
По информации источника, водитель потеряла управление автомобилем после обморока за рулём и врезалась в опору светофора. От удара конструкция упала на 43-летнюю женщину-пешехода. Пострадавшую госпитализировали с тяжёлыми травмами и кровоизлиянием в мозг. Спустя неделю она скончалась.
Виновница происшествия была задержана, но потом ее отпустили под судебный контроль. Расследование продолжается.