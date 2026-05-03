В Муезерском округе произошел пожар на полигоне

Руководитель госкомитета по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения Олег Поляков сообщил о пожаре на полигоне в поселке Ледмозеро Муезерского округа.

По его данным, сообщение о возгорании поступило 2 мая в 16:40. Огнем был охвачен мусорный полигон и растущий на окраине полигона лес. В тушении пожара принимали участие 15 человек личного состава отряда противопожарной службы по охране округа, 9 специалистов авиалесоохраны Карелии, а также арендаторы земельных участков и местные жители. Огонь удалось локализовать в 22:50.

Угроза распространения пожара на жилой фонд и лесной массив устранена. В ближайшее время планируется полная ликвидация пожара.

Ранее огонь уничтожил мусор в Сегеже, Костомукше и Майгубе.