03 мая 2026, 14:37
В Италии приготовили десерт-рекордсмен
Итальянские кулинары приготовили самый длинный тирамису в мире
Фото: freepik
Итальянские кулинары приготовили тирамису длиной 445 метров и установили новый мировой рекорд, который уже подтвердила книга рекордов Гиннесса, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на агентство UPI.
На приготовление гигантского десерта-рекордсмена ушло 2,2 тонны сыра маскарпоне, примерно 50 тысяч савоярди и свыше трёх тысяч яиц. Предыдущий рекордный показатель — 273,41 метра.
Ранее сообщалось о том, что в Австрии арестовали мужчину, который отравил крысиным ядом детское питание.i