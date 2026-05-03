В Италии приготовили десерт-рекордсмен

Итальянские кулинары приготовили тирамису длиной 445 метров и установили новый мировой рекорд, который уже подтвердила книга рекордов Гиннесса, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на агентство UPI.

На приготовление гигантского десерта-рекордсмена ушло 2,2 тонны сыра маскарпоне, примерно 50 тысяч савоярди и свыше трёх тысяч яиц. Предыдущий рекордный показатель — 273,41 метра.

Ранее сообщалось о том, что в Австрии арестовали мужчину, который отравил крысиным ядом детское питание.i